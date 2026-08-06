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Marcela Baños habló a fondo de Marixa Balli y el polémico reemplazo en Pasión: "Nunca creí que..."

Marcela Baños se refirió en Intrusos a la elección de Marixa Balli como reemplazo en la conducción de Pasión de sábado durante sus vacaciones.

6 ago 2026, 15:30
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Marcela Baños habló a fondo de Marixa Balli y el polémico reemplazo en Pasión: Nunca creí que...

Marcela Baños habló a fondo de Marixa Balli y el polémico reemplazo en Pasión: "Nunca creí que..."

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Marcela Baños habló a fondo de Marixa Balli y el polémico reemplazo en Pasión: "Nunca creí que..."

Marcela Baños se refirió a la decisión de la producción de Pasión de sábado encabezada por Pablo Serantoni en la elección de Marixa Balli como su reemplazante en el tiempo que esté de vacaciones.

Se sabe de las diferencias que existen hace años entre ambas y desde el piso de Intrusos (América Tv), Baños reconoció su sorpresa ante la decisión de que Balli la reemplace en el ciclo tropical.

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"No es un programa sencillo, son ocho horas al palo, lo va a vivir Marixa ahora que lo va a poder hacer. Había cuatro nombres en la lista y ella siempre está presente porque conoce el formato. No soy quién para bajar o no a alguien. Fue raro", se sinceró.

A lo que Marcela Tauro comentó sobre la situación de que sea reemplazada por alguien con quien tiene diferencias hace años: "Yo hubiera puesto el grito en el cielo". Ahí la panelista amplió: "Yo nunca dije que no a la lista (de nombres para reemplazarla), lo que nunca creí es que ella iba a decir que sí".

"Entonces al final decís: querías mi lugar. Si dijo que sí y está contenta y que la movida tropical y Pasión es su espacio, bueno al final te vamos a cumplir el sueño de que conduzcas Pasión", continuó.

"Ella ya me reemplazó una vez en una oportunidad y ella dijo que ese programa lo tendría que hacer ella. No tenemos vínculo, me hace feliz cumplir sueños y me pone contenta", recordó picante.

Y en cuanto a la posibilidad de amigarse al aire tras regresar de las vacaciones, Marcela Baños comentó firme: "No es necesario", sentenció.

Qué dijo Marixa Balli tras ser la elegida para reemplazar a Marcela Baños en Pasión de sábado

En una comunicación con Barby Franco en Pasó en América, Marixa Balli se mostró contenta por ser la elegida para reemplazar a Marcela Baños en la conducción de Pasión de sábado durante sus vacaciones.

“Sí voy a hacer la conducción, voy a reemplazar a Marcela que se va de vacaciones. Así lo arregló Telefe con América, todo bien y excelente”, explicó entusiasmada la panelista.

Y cerró ante la gran oportunidad televisiva: “Estoy contenta, me gusta. Es un programa que quiero mucho, fueron muchos años y yo soy parte de la movida tropical, así que es algo que me identifica mucho”.

     

 

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