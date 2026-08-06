Marcela Baños habló a fondo de Marixa Balli y el polémico reemplazo en Pasión: "Nunca creí que..."

"Entonces al final decís: querías mi lugar. Si dijo que sí y está contenta y que la movida tropical y Pasión es su espacio, bueno al final te vamos a cumplir el sueño de que conduzcas Pasión", continuó.

"Ella ya me reemplazó una vez en una oportunidad y ella dijo que ese programa lo tendría que hacer ella. No tenemos vínculo, me hace feliz cumplir sueños y me pone contenta", recordó picante.

Y en cuanto a la posibilidad de amigarse al aire tras regresar de las vacaciones, Marcela Baños comentó firme: "No es necesario", sentenció.

Qué dijo Marixa Balli tras ser la elegida para reemplazar a Marcela Baños en Pasión de sábado

En una comunicación con Barby Franco en Pasó en América, Marixa Balli se mostró contenta por ser la elegida para reemplazar a Marcela Baños en la conducción de Pasión de sábado durante sus vacaciones.

“Sí voy a hacer la conducción, voy a reemplazar a Marcela que se va de vacaciones. Así lo arregló Telefe con América, todo bien y excelente”, explicó entusiasmada la panelista.

Y cerró ante la gran oportunidad televisiva: “Estoy contenta, me gusta. Es un programa que quiero mucho, fueron muchos años y yo soy parte de la movida tropical, así que es algo que me identifica mucho”.