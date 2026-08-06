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ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados en agosto: cuáles son

El organismo previsional oficializó el calendario de pagos para el sector pasivo tras confirmarse la inflación del 1,89%. Las acreditaciones bancarias del haber actualizado y el bono extraordinario comenzarán a realizarse según la terminación del documento.

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ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados en agosto: cuáles son

ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados en agosto: cuáles son

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluyó la planificación logística para efectuar los depósitos del sistema previsional durante el ciclo mensual en curso. Al aplicarse el reajuste indexatorio por movilidad sobre las liquidaciones de agosto, los beneficiarios contarán con el incremento mensual directamente en sus cuentas bancarias.

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El orden diseñado por la entidad estructuró los depósitos de manera escalonada para evitar la saturación de las sucursales físicas y asegurar la provisión de efectivo en los cajeros automáticos de todo el país.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para los jubilados en agosto de 2026?

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ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados en agosto: cuáles son

El calendario oficial de transferencias bancarias para los jubilados que perciben el haber mínimo y el bono extraordinario de $70.000 se desplegará de la siguiente manera según el último número del Documento Nacional de Identidad:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

¿Cómo impacta el feriado nacional en el cronograma de acreditaciones?

La diagramación de los pagos contempla los días hábiles del sistema financiero determinados por el Banco Central de la República Argentina. Debido al feriado nacional del lunes 17 de agosto, las transferencias electrónicas en ventanilla y acreditaciones sueldo se pausarán durante el fin de semana largo, reanudándose la actividad de cobro el martes 18 de agosto.

Los fondos depositados en las fechas previas al feriado permanecen plenamente operativos en las cajas de ahorro para realizar compras con tarjeta de débito o extracciones en cajeros automáticos las 24 horas.

¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en la fecha asignada?

A raíz de la suba por movilidad del 1,89% basada en el IPC de junio, el haber básico regular de la escala inferior se fija en $419.775,92 netos de bolsillo. Al unificarse en la misma fecha con la acreditación del bono de asistencia económica de $70.000, el monto total garantizado que percibirá el beneficiario alcanza los $489.775,92 de bolsillo.

Para quienes perciben haberes superiores a la mínima pero inferiores al techo de los $489.775,92, la liquidación en la fecha de pago incluirá el proporcional necesario para completar dicho límite de ingresos.

¿Cómo consultar el lugar y estado del pago antes de ir al banco?

Las personas interesadas pueden verificar el estado de su liquidación ingresando a la plataforma virtual Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En la solapa "Cobros" se puede constatar la fecha exacta asignada, la sucursal bancaria y el desglose de los conceptos liquidados.

En pocas palabras

  • ANSES confirmó: El calendario de pagos para jubilados en agosto de 2026 fue oficializado por la Administración Nacional de la Seguridad Social.
  • Fechas de cobro: Las acreditaciones se realizarán según la terminación del DNI, comenzando el 10 de agosto para DNI terminados en 0.
  • Monto a cobrar: Los jubilados de la mínima percibirán $489.775,92, incluyendo el haber actualizado y un bono extraordinario de $70.000.
Resumen generado por Thinkindot AI
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