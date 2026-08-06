ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados en agosto: cuáles son

Los fondos depositados en las fechas previas al feriado permanecen plenamente operativos en las cajas de ahorro para realizar compras con tarjeta de débito o extracciones en cajeros automáticos las 24 horas.

¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en la fecha asignada?

A raíz de la suba por movilidad del 1,89% basada en el IPC de junio, el haber básico regular de la escala inferior se fija en $419.775,92 netos de bolsillo. Al unificarse en la misma fecha con la acreditación del bono de asistencia económica de $70.000, el monto total garantizado que percibirá el beneficiario alcanza los $489.775,92 de bolsillo.

Para quienes perciben haberes superiores a la mínima pero inferiores al techo de los $489.775,92, la liquidación en la fecha de pago incluirá el proporcional necesario para completar dicho límite de ingresos.

¿Cómo consultar el lugar y estado del pago antes de ir al banco?

Las personas interesadas pueden verificar el estado de su liquidación ingresando a la plataforma virtual Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En la solapa "Cobros" se puede constatar la fecha exacta asignada, la sucursal bancaria y el desglose de los conceptos liquidados.