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Desafío matemático: la cuenta que parece sencilla, pero esconde una trampa

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 13) × 7 - 24 ÷ 3 + 17.

Leé también Desafío Matemático: ¿resolvés bien este cálculo?
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta (30 + 13) × 7 - 24 ÷ 3 + 17

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

30 + 13 = 43

La expresión queda así: 43 × 7 - 24 ÷ 3 + 17

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

43 × 7 = 301 | 24 ÷ 3 = 8

La expresión queda así: 301 - 8 + 17

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en los signos

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

301 - 8 = 293 |

293 + 17 = (?)

Resultado final: 310

El error común en este tipo de problema es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Cuando eso pasa, las operaciones se mezclan y el resultado puede desviarse rápido. Este juego sirve para entrenar la atención, repasar reglas básicas y poner a prueba la agilidad mental de una manera simple y entretenida.

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