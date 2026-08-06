Desafío matemático: la cuenta que parece sencilla, pero esconde una trampa

30 + 13 = 43

La expresión queda así: 43 × 7 - 24 ÷ 3 + 17

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

43 × 7 = 301 | 24 ÷ 3 = 8

La expresión queda así: 301 - 8 + 17

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

301 - 8 = 293 |

293 + 17 = (?)

Resultado final: 310

El error común en este tipo de problema es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Cuando eso pasa, las operaciones se mezclan y el resultado puede desviarse rápido. Este juego sirve para entrenar la atención, repasar reglas básicas y poner a prueba la agilidad mental de una manera simple y entretenida.