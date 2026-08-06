En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero confunde a miles

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Banner Seguinos en google DESK
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 11) + 7 × 7 - (35 - 9) + 12.

Leé también Desafío Matemático: esta expresión para resolver sin caer en el error común
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta (14 × 11) + 7 × 7 - (35 - 9) + 12

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

14 × 11 = 154 | 35 - 9 = 26

La expresión queda así: 154 + 7 × 7 - 26 + 12

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés ordenar este desafío?

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 7 = 49

La expresión queda así: 154 + 49 - 26 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

154 + 49 = 203 |

203 - 26 = 177 |

177 + 12 = (?)

Resultado final: 189

El error común en este desafío es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Cuando se resuelve de ese modo, el resultado puede desviarse enseguida. Estos juegos ayudan a entrenar la atención, repasar reglas básicas y ejercitar el cálculo de una manera breve y entretenida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío Matemático: ¿sabés cómo empezar este reto con paréntesis sin saltear pasos?
Desafío Matemático: ¿resolvés bien este cálculo con paréntesis con atención al detalle?
Desafío Matemático: ¿podés resolver este problema antes de ver la solución?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar