Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero confunde a miles

14 × 11 = 154 | 35 - 9 = 26

La expresión queda así: 154 + 7 × 7 - 26 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 7 = 49

La expresión queda así: 154 + 49 - 26 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

154 + 49 = 203 |

203 - 26 = 177 |

177 + 12 = (?)

Resultado final: 189

El error común en este desafío es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Cuando se resuelve de ese modo, el resultado puede desviarse enseguida. Estos juegos ayudan a entrenar la atención, repasar reglas básicas y ejercitar el cálculo de una manera breve y entretenida.