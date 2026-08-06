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Desafío matemático: una cuenta simple que pone en jaque a muchos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La expresión a resolver es 12² + 4 × (14 + 9) - 20

Leé también Desafío Matemático: ¿resolvés bien este cálculo?
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta 12² + 4 × (14 + 9) - 20

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 9 = 23

La expresión queda así: 12² + 4 × 23 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en una decisión clave

12² = 144

La expresión queda así: 144 + 4 × 23 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 23 = 92

La expresión queda así: 144 + 92 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

144 + 92 = 236 |

236 - 20 = (?)

Resultado final: 216

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y revisar hábitos que suelen generar errores en cuentas que parecen más sencillas de lo que realmente son.

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