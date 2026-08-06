Desafío matemático: una cuenta simple que pone en jaque a muchos

14 + 9 = 23

La expresión queda así: 12² + 4 × 23 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

12² = 144

La expresión queda así: 144 + 4 × 23 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 23 = 92

La expresión queda así: 144 + 92 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

144 + 92 = 236 |

236 - 20 = (?)

Resultado final: 216

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y revisar hábitos que suelen generar errores en cuentas que parecen más sencillas de lo que realmente son.