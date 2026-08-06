Desafío matemático: una cuenta simple que pone en jaque a muchos

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La expresión a resolver es 12² + 4 × (14 + 9) - 20
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La expresión a resolver es 12² + 4 × (14 + 9) - 20
Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).
Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 9 = 23
La expresión queda así: 12² + 4 × 23 - 20
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
12² = 144
La expresión queda así: 144 + 4 × 23 - 20
Luego se resuelve la multiplicación restante.
4 × 23 = 92
La expresión queda así: 144 + 92 - 20
Se termina operando de izquierda a derecha.
144 + 92 = 236 |
236 - 20 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y revisar hábitos que suelen generar errores en cuentas que parecen más sencillas de lo que realmente son.