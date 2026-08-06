Desafío matemático: la cuenta que muchos resuelven mal por un detalle clave

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 - 15 ÷ 3 + (10 + 9) × 3.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 - 15 ÷ 3 + (10 + 9) × 3.
Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).
Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
1) Paréntesis
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
10 + 9 = 19
La expresión queda así: 15 × 8 - 15 ÷ 3 + 19 × 3
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
15 × 8 = 120 | 15 ÷ 3 = 5 | 19 × 3 = 57
La expresión queda así: 120 - 5 + 57
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
120 - 5 = 115 |
115 + 57 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este juego, respetar el orden de las operaciones permite ordenar el razonamiento, entrenar la atención y disfrutar de un problema breve que parece simple, pero exige mirar cada símbolo con cuidado.