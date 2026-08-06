Desafío matemático: la cuenta que muchos resuelven mal por un detalle clave

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 9 = 19

La expresión queda así: 15 × 8 - 15 ÷ 3 + 19 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 8 = 120 | 15 ÷ 3 = 5 | 19 × 3 = 57

La expresión queda así: 120 - 5 + 57

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

120 - 5 = 115 |

115 + 57 = (?)

Resultado final: 172

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este juego, respetar el orden de las operaciones permite ordenar el razonamiento, entrenar la atención y disfrutar de un problema breve que parece simple, pero exige mirar cada símbolo con cuidado.