Desafío matemático: la cuenta que muchos resuelven mal por un detalle clave

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

15 × 6 = 90 | 40 - 11 = 29

La expresión queda así: 90 + 6 × 4 - 29 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

6 × 4 = 24

La expresión queda así: 90 + 24 - 29 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

90 + 24 = 114 |

114 - 29 = 85 |

85 + 36 = (?)

Resultado final: 121

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Este tipo de juego sirve para entrenar la atención, repasar reglas básicas y disfrutar de una pausa mental breve pero entretenida.