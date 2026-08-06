Desafío matemático: la cuenta que muchos resuelven mal por un detalle clave

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 × 6) + 6 × 4 - (40 - 11) + 36.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 × 6) + 6 × 4 - (40 - 11) + 36.
Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).
Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Antes de mirar la solución, vale la pena intentar resolver la cuenta en una hoja o mentalmente. La dificultad no está en números imposibles, sino en respetar cada prioridad sin saltear pasos.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
15 × 6 = 90 | 40 - 11 = 29
La expresión queda así: 90 + 6 × 4 - 29 + 36
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
6 × 4 = 24
La expresión queda así: 90 + 24 - 29 + 36
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
90 + 24 = 114 |
114 - 29 = 85 |
85 + 36 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Este tipo de juego sirve para entrenar la atención, repasar reglas básicas y disfrutar de una pausa mental breve pero entretenida.