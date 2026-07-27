Mauro Icardi y otro desafiante mensaje: "El rey no discute con los peones, solo..."

"El rey no discute con los peones, solo sigue avanzando. No patees el tablero, todavía te toca ver cómo termina la partida", lanzó con una imagen donde se lo ve sentado con una corona y peones de ajedrez en el suelo. Y agregó al pie de la imagen: "O que no te pateen como pasó en 2024 por un transfuga que terminó preso".

La abogada Ana Rosenfeld días antes había publicado en Instagram una imagen en redes con la misma temática de fichas de ajedrez y planteó: "¡Queres jugar! ¿O patear el tablero?", comentaba sin mencionar a nadie en especial. Ahora, se conoció otro mensaje de Mauro Icardi bien desafiante que alimenta aún más la tensión entre las partes.

Ana Rosenfeld categórica con la actitud de Mauro Icardi: "Jaque mate"

Ana Rosenfeld habló en Desayuno Americano sobre el viaje de Mauro Icardi a Italia tras el robo en la casa de Wanda Nara en Milán y las últimas novedades del caso.

"Hay una investigación muy profunda de la policía científica porque nunca había pasado un hecho de tal magnitud en esa zona. Hubo muchísima gente que hizo creer que todo esto había sido un invento de Wanda y el hecho está con filmaciones y por una cuestión de confidencialidad se pidió que los videos no circulen", aseguró sobre el episodio de inseguridad.

Y sobre Mauro Icardi señaló: "El juez intimó al señor Icardi para que en 48 horas para que explique por qué viajó a Italia. A partir de eso le dio un día: si viajó para resolver (los pasaportes de las niñas) o para complicar. Si eventualmente el juez ve una actitud obstructiva del señor Icardi, él va a tomar todas las decisiones para que las niñas regresen. Hicimos jaque mate".

"Se que el señor Icardi tiene una particular forma de pensar respecto a varias situaciones. Creo que todo está estratégicamente pensado. Wanda es una excelente madre y cuestionar su faceta laboral y la actitud que ella tiene frente a la vida me parece que no habla bien de él. Esas niñas van a volver no van a ser rehenes de ninguna manera de la actitud obstruccionista que pueda tener el señor Icardi. Las nenas viajaron con su consentimiento. Ellas tienen que volver a la Argentina", cerró firme la abogada.