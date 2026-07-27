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AUH de ANSES: fechas de cobro confirmadas para AGOSTO 2026

El Poder Ejecutivo ratificó por medio de ANSES la suba a la AUH por movilidad del 1,9% basada en el último indicador del INDEC. Tras aplicarse el descuento correspondiente a la retención mensual del 20%, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo percibirán un cobro neto de $120.689,52 en mano.

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AUH de ANSES: fechas de cobro confirmadas para AGOSTO 2026

AUH de ANSES: fechas de cobro confirmadas para AGOSTO 2026

El presidente Javier Milei convalidó el esquema de pagos para el universo de las asignaciones sociales que entrará en vigencia el próximo ciclo. Al confirmarse que el índice inflacionario de junio se ubicó en el 1,9%, el Gobierno aplicará este ajuste mensual directo sobre las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH), acreditándose de forma automática en las cuentas bancarias de la seguridad social.

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Esta medida busca resguardar el poder de compra de los sectores sin empleo formal registrado dentro del programa económico. Los depósitos de la AUH en agosto se transferirán de manera unificada con los subsidios alimentarios vigentes, agilizando la disponibilidad de los fondos de libre disponibilidad en la red bancaria nacional.

¿Cuánto se cobra por la AUH en mano con la retención del 20%?

Con el reajuste del 1,9% por movilidad mensual, el valor total de la AUH se eleva a $150.861,90 por cada menor a cargo. Sobre esta cifra oficial, la administración liquida mensualmente el 80% neto de forma directa, lo que representa una suma final en mano de $120.689,52 netos de bolsillo por hijo.

El 20% restante, equivalente a un descuento retenido de $30.172,38 por cada menor, queda resguardado preventivamente en la entidad previsional. Estos acumulados se acreditan en las cajas de ahorro en una cuota única anual tras presentar el formulario completo de la Libreta de la AUH con los controles de salud y escolaridad.

¿Cómo impactan las escalas de la Tarjeta Alimentar en el cobro total?

Las familias titulares de la AUH acceden en su misma fecha de pago a las partidas del programa Tarjeta Alimentar, subsidio de la seguridad social que se otorga de oficio para menores de hasta 14 años inclusive. Los valores vigentes se estructuran según la cantidad de hijos: $72.250 por un hijo, $113.299 por dos hijos, y $149.425 mensuales para quienes tengan tres o más menores a cargo.

A este esquema se suma el Plus de los Mil Días para hogares con niños de hasta 3 años de edad. Al ejecutarse las transferencias en una misma tarjeta de débito, las madres disponen del saldo unificado sin necesidad de trámites presenciales de validación.

¿Quiénes tienen pueden percibir el plus por Tarjeta Alimentar?

El acceso al refuerzo nutricional del Ministerio de Capital Humano no requiere inscripciones físicas ni trámites virtuales adicionales. El cruce informático de las bases de datos del Estado detecta quiénes cumplen los parámetros socioeconómicos y habilita la actualización del dinero en la cuenta de la prestación base.

Tienen derecho a este beneficio las madres o padres con AUH por niños de hasta 14 años inclusive y las personas con discapacidad integradas en el padrón, sin límite de edad. Los monotributistas ordinarios del sistema SUAF permanecen excluidos de este complemento, concentrando la cobertura en el sector de mayor vulnerabilidad.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH en agosto de 2026

Las acreditaciones bancarias se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • AUH en Agosto: El 1,9% de movilidad de ANSES confirma el cobro de $120.689,52 netos por hijo, tras retención del 20%.
  • Tarjeta Alimentar: Se acreditan montos según cantidad de hijos ($72.250 a $149.425) junto a la AUH.
  • Fechas de Cobro: El pago de la AUH en agosto de 2026 se divide según la terminación del DNI del titular.
Resumen generado por Thinkindot AI
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