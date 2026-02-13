Escándalo en una veterinaria: un therian que se autopercibe perro pidió ser atendido por "moquillo"

therians

Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios, respaldó el accionar de su colega. “Como médicos veterinarios no podemos atender a personas humanas porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería hacer ejercicio ilegal de nuestra profesión, algo por lo cual nosotros bregamos mucho. Entonces no podríamos meternos en esa área”, señaló la profesional en diálogo con radio LU5 AM.

Desde el Colegio adelantaron también que se inició un trabajo interdisciplinario junto al Colegio de Psicólogos y el Círculo Médico local para elaborar protocolos de actuación frente a situaciones que consideran vinculadas a la salud mental.

El episodio no fue el único vinculado a esta tendencia en las últimas semanas. En la ciudad cordobesa de Jesús María, una mujer denunció que su hija de 14 años fue abordada por un grupo de personas que utilizaban máscaras de lobos y perros. Según el relato, la olfatearon, la persiguieron y le mordieron un tobillo cuando salía de clases.