Un gremio docente rechazó la propuesta salarial de Kicillof y llamó a un paro para el inicio de clases

Las paritarias en el sector

Las paritarias se reabrieron el 5 de febrero, pero hasta ahora no hubo avances significativos para el conjunto de sindicatos. El Ministerio de Trabajo provincial todavía no fijó una nueva convocatoria formal, mientras otras organizaciones estatales, como ATE, también mantienen negociaciones abiertas tras rechazar propuestas recientes.

En enero, cuando se acordó la última actualización y se estableció revisar el esquema en febrero, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre el impacto de la caída de transferencias nacionales y de la recaudación, aunque sostuvo que mantendrá el diálogo con los gremios y la prioridad de preservar condiciones laborales. Según la administración bonaerense, la deuda de la Nación con la provincia ascendía a 12 billones de pesos a fines del año pasado.

La definición de Suteba

El resto de los sindicatos docentes que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) analizaba este viernes los pasos a seguir. En el caso de Suteba, se realizaron asambleas en distintos distritos y la definición quedó en manos del plenario de secretarios generales.

La última reunión paritaria con la FUDB se había realizado de forma virtual días atrás, luego de una convocatoria oficial. Allí, las organizaciones plantearon reclamos salariales en un contexto que atribuyen al impacto de la política económica nacional sobre los ingresos del sector. “La oferta no responde a las necesidades reales de las y los trabajadores de la educación”, expresaron desde el frente sindical en un comunicado posterior al encuentro. Las partes acordaron entonces un cuarto intermedio a la espera de una nueva propuesta.

Suteba_docentes.jpg

El reclamo central de los gremios apunta a lograr incrementos que recuperen poder adquisitivo perdido en los últimos meses. También pidieron “la inmediata convocatoria a una nueva reunión” para avanzar hacia un acuerdo.

El conflicto se desarrolla en medio de tensiones con la administración nacional, señalada por los sindicatos como responsable de recortes presupuestarios en educación y de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. “El deterioro del poder adquisitivo de los salarios de las y los docentes es consecuencia directa de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional”, sostuvieron desde el frente gremial, que advierte que el ajuste impacta de forma directa en ingresos y condiciones laborales.





El conflicto con otros sectores públicos

La discusión salarial no se limita al sector docente. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la FEGEPPBA también rechazaron el aumento de 3% ofrecido para estatales en el marco de las paritarias 2026, según comunicados difundidos el 12 de febrero. Ambas organizaciones lo consideraron insuficiente para el personal comprendido en los distintos regímenes provinciales.

ATE reclamó una suba que supere la inflación, regularización laboral, recategorizaciones y mejoras para sectores postergados, además de mesas técnicas en áreas específicas. FEGEPPBA, por su parte, pidió que el Ejecutivo revise el porcentaje y realice un mayor esfuerzo fiscal. “Solicitamos que se mejore el porcentaje propuesto a la mayor brevedad posible, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple de manera real las necesidades de las y los trabajadores estatales”, señaló la federación.