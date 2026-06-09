Está en Netflix, apenas tiene 4 capítulos y es la serie corta ideal para maratonear

Todo comienza cuando surge la noticia de que una nave extraterrestre habría aterrizado en Truskasy, un tranquilo pueblo alejado de los grandes centros urbanos. Lo que inicialmente parece una simple anécdota local empieza a crecer rápidamente hasta convertirse en un fenómeno nacional.

Las versiones se multiplican. Los rumores circulan sin control. Los testimonios aparecen por todas partes. Mientras algunos sostienen que realmente ocurrió un contacto con seres de otro planeta, otros creen que todo forma parte de una enorme confusión. Sin embargo, la serie deja claro desde el principio que la verdadera historia no gira alrededor de los extraterrestres.

Lo importante no es determinar si los ovnis existen o no. Lo verdaderamente interesante es observar qué sucede cuando una sociedad comienza a construir narrativas alrededor de un acontecimiento imposible de comprobar.

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Según el resumen oficial de Netflix: "Un engreído presentador de TV y un ufólogo de un pequeño pueblo se unen para investigar el supuesto avistamiento de un ovni, que divide al país entre quienes creen y quienes no".

Cuántos capítulos tiene la miniserie "Proyecto OVNI" en Netflix

En una época donde muchas series extienden sus historias durante varias temporadas, Proyecto ovni apuesta por una propuesta completamente distinta. La miniserie está compuesta por solo cuatro episodios.

Esa duración reducida se transforma en una de sus mayores fortalezas. La trama avanza con rapidez. No existen capítulos de relleno. Cada escena tiene una función concreta dentro de la historia.

El resultado es una experiencia dinámica que puede verse prácticamente en una sola tarde. Para quienes buscan una producción corta para maratonear durante un fin de semana, esta característica representa uno de los principales atractivos.

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Además, la narrativa mantiene un ritmo constante que evita la sensación de estancamiento que suelen generar algunas series más extensas.

Una propuesta diferente dentro del catálogo de Netflix

Gran parte de las historias sobre extraterrestres suelen apoyarse en conspiraciones gubernamentales, persecuciones, revelaciones impactantes y escenas de acción. Proyecto ovni elige un camino completamente diferente.

La serie reduce el protagonismo de los elementos fantásticos para concentrarse en las personas. Lo que realmente importa no es la posible existencia de visitantes de otro planeta. Lo central es observar cómo reaccionan los seres humanos frente a lo desconocido.

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La ficción analiza la necesidad de encontrar explicaciones, la facilidad con la que se construyen relatos colectivos y el poder que tienen ciertas narrativas para influir en comunidades enteras.

Con apenas cuatro episodios, la serie demuestra que no hacen falta grandes despliegues visuales ni extensas temporadas para construir una historia capaz de entretener, hacer reír y, al mismo tiempo, dejar preguntas abiertas sobre la manera en que las sociedades construyen sus propias verdades.

Tráiler de "Proyecto OVNI", miniserie de Netflix