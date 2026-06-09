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Diego Peretti arrasa en Netflix con su nueva película y es el estreno más visto del año

"Risa y la cabina del viento" llegó a Netflix con Diego Peretti y sorprende con una historia emotiva, grandes actuaciones y paisajes únicos.

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Diego Peretti arrasa en Netflix con su nueva película y es el estreno más visto del año. (Foto: Archivo)

Diego Peretti arrasa en Netflix con su nueva película y es el estreno más visto del año. (Foto: Archivo)

"Risa y la cabina del viento" ya está disponible en Netflix y rápidamente logró captar la atención del público. El filme reúne a intérpretes de trayectoria como Diego Peretti y Joaquín Furriel, además del debut como actriz de Cazzu. A su vez, incorpora música de Babasónicos y desarrolla un relato que apuesta por la sensibilidad, la imaginación y los vínculos familiares.

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La producción argentina combina drama, fantasía y emoción en una propuesta poco habitual dentro del cine nacional reciente. Filmada íntegramente en Tierra del Fuego, con escenarios naturales de Ushuaia que aportan una identidad visual única, la película también marca un momento especial en la carrera de Cazzu, quien debutó como actriz en un papel central dentro de la historia.

De qué trata "Risa y la cabina del viento" en Netflix

La trama sigue a Risa, una niña que atraviesa el difícil proceso de convivir con la ausencia de su padre. La pequeña mantiene vivo el deseo de volver a comunicarse con él, pese a que el hombre murió años atrás mientras intentaba ayudar a víctimas de una tragedia que marcó para siempre a su comunidad.

En medio de ese escenario aparece un elemento tan sencillo como poderoso: una cabina telefónica que se convirtió en símbolo de esperanza para muchos habitantes del lugar. Allí, quienes perdieron seres queridos encuentran una forma de expresar sentimientos que nunca pudieron decir o despedidas que quedaron pendientes.

Risa y la cabina del viento Netflix 2

Para Risa, esa cabina representa la posibilidad de volver a escuchar a su padre. Aunque se trate de una ilusión, para ella significa mucho más que un simple teléfono. La película construye alrededor de esa premisa una narración cargada de emociones, donde la fantasía funciona como herramienta para hablar del duelo, la memoria y la necesidad humana de encontrar respuestas frente a la pérdida.

El debut cinematográfico de Cazzu

Uno de los aspectos que más curiosidad despertó antes del estreno fue la participación de Cazzu. La artista, consolidada como una de las figuras más importantes de la música urbana latinoamericana, asumió aquí un desafío completamente diferente. En lugar de presentarse sobre un escenario, debió construir un personaje atravesado por conflictos emocionales complejos.

Su papel es el de Sara, la madre de Risa. La mujer intenta salir adelante mientras enfrenta dificultades económicas y el peso emocional de haber perdido a su pareja. La situación familiar es delicada. Sara necesita trabajar para sostener el hogar y, muchas veces, se ve obligada a tomar decisiones difíciles para garantizar el bienestar de su hija.

La interpretación exige transmitir cansancio, preocupación y vulnerabilidad sin caer en excesos dramáticos. Según las reacciones que generó la película, la cantante logró adaptarse con naturalidad al lenguaje cinematográfico. Su presencia en pantalla resulta convincente y aporta credibilidad a una figura que carga con gran parte del peso emocional de la historia.

Risa y la cabina del viento

Diego Peretti y un personaje lleno de matices

Otro de los nombres destacados del elenco es Diego Peretti. El actor interpreta a Esteban, un vecino que queda al cuidado de Risa cuando Sara debe ausentarse para trabajar.

A simple vista, Esteban parece una persona poco confiable. Su aspecto desprolijo y algunos hábitos generan desconfianza en la niña, que inicialmente rechaza la idea de permanecer bajo su supervisión. Sin embargo, la película evita los estereotipos y desarrolla un personaje mucho más complejo de lo que aparenta.

A medida que avanza la trama, se revelan aspectos de su personalidad que permiten comprender mejor sus acciones y su vínculo con la protagonista. Peretti encuentra el equilibrio entre la ternura, la fragilidad y el humor, aportando algunos de los momentos más memorables del largometraje.

Risa y la cabina del viento Netflix 1

La música de Babasónicos también cumple un papel importante

Otro aspecto destacado es la participación de Babasónicos en la propuesta musical. La banda aporta parte de la identidad sonora del proyecto y contribuye a reforzar la atmósfera emocional que atraviesa toda la película.

La música acompaña los momentos más íntimos sin imponerse sobre las imágenes. Esa decisión permite que las emociones surjan de manera natural y que cada escena conserve su autenticidad. La combinación entre fotografía, paisajes y sonido ayuda a consolidar el tono poético que define al largometraje.

Por qué ver "Risa y la cabina del viento" en Netflix

Desde su llegada a la plataforma, la película despertó comentarios positivos entre quienes buscan historias diferentes.

Risa y la cabina del viento 2

El interés no responde únicamente a la presencia de figuras reconocidas. También influye la capacidad de la producción para abordar temas sensibles desde una mirada cercana y profundamente humana.

El duelo, la familia, la esperanza y la necesidad de encontrar consuelo son cuestiones universales que permiten que espectadores de distintas edades conecten con el relato.

La combinación de grandes actuaciones, una historia emotiva y una propuesta estética cuidada explica por qué la película logró destacarse rápidamente dentro del catálogo de Netflix.

Adelanto de "Risa y la cabina del viento" en Netflix

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