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Ricardo Darín brilla en Netflix con un clásico argentino y todos vuelven a hablar de esta película

Ricardo Darín arrasa en Netflix con una película que, a 25 años de su estreno, continúa emocionando y sumando nuevos espectadores.

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Ricardo Darín brilla en Netflix con un clásico argentino y todos vuelven a hablar de esta película. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín brilla en Netflix con un clásico argentino y todos vuelven a hablar de esta película. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín en Netflix vuelve a convertirse en uno de los grandes atractivos para quienes buscan una historia cargada de emoción, drama y humanidad. A 25 años de su estreno, "El hijo de la novia" reapareció entre las recomendaciones destacadas de la plataforma y volvió a demostrar por qué es considerada una de las películas más importantes del cine argentino contemporáneo.

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Estrenada en 2001, la producción dirigida por Juan José Campanella trascendió generaciones gracias a un relato profundamente humano, capaz de combinar humor, drama y romance con una sensibilidad poco habitual. Su historia continúa emocionando tanto a quienes la descubren por primera vez como a quienes deciden volver a verla después de muchos años.

Además del reconocimiento del público, la película logró instalarse entre las obras más prestigiosas del cine latinoamericano. Su éxito fue tal que obtuvo una nominación al Óscar a Mejor película extranjera, además de quedarse con el Cóndor de Plata a Mejor película, consolidando el prestigio de Campanella y de un elenco que dejó actuaciones memorables.

De qué trata El hijo de la novia en Netflix

El protagonista de la película es Rafael Belvedere, interpretado por Ricardo Darín.

Rafael tiene alrededor de 40 años y vive completamente absorbido por las responsabilidades del restaurante familiar que heredó de su padre. Su rutina está marcada por el trabajo constante, el estrés y la falta de tiempo para dedicarle a quienes lo rodean.

En paralelo, atraviesa una vida personal complicada. Su matrimonio terminó en divorcio, mantiene una relación distante con su hija y tampoco consigue comprometerse plenamente con su nueva pareja.

Todo cambia cuando la salud de su madre pasa a ocupar un lugar central.

Ella vive en una residencia debido al avance del Alzheimer, enfermedad que afecta progresivamente su memoria, aunque conserva un deseo profundamente significativo: casarse por la Iglesia con el hombre que fue su compañero durante toda la vida.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Rafael quiere estar solo. No puede lidiar con todo y parece que sus esfuerzos no son suficientes. Pero una serie de acontecimientos inesperados lo hacen ver su situación".

El hijo de la novia, un clásico que nunca dejó de emocionar

No todas las películas consiguen mantenerse vigentes después de más de dos décadas. Sin embargo, El hijo de la novia pertenece a ese reducido grupo de producciones que continúan despertando interés con el paso del tiempo.

Su permanencia no responde únicamente al prestigio alcanzado durante la temporada de premios. La verdadera fortaleza de la película está en la manera en que retrata conflictos familiares, relaciones personales y decisiones que atraviesan a cualquier persona.

A lo largo de los años, muchos críticos destacaron precisamente esa capacidad de emocionar desde lo cotidiano. No necesita escenas espectaculares ni grandes efectos visuales para mantener la atención del público. Su fuerza reside en los vínculos humanos.

El elenco principal de El hijo de la novia con Ricardo Darín

  • Ricardo Darín
  • Héctor Alterio
  • Norma Aleandro
  • Eduardo Blanco
  • Natalia Verbeke
  • Gimena Nobile
  • David Masajnik
  • Claudia Fontán
  • Atilio Pozzobon
  • Salo Pasik

Juan José Campanella construye una historia inolvidable

El guion fue escrito por Juan José Campanella junto a Fernando Castets, una dupla creativa que ya había demostrado una enorme capacidad para desarrollar relatos con fuerte carga emocional.

La película consiguió equilibrar momentos profundamente dramáticos con escenas de humor que alivian la tensión sin romper el tono general del relato. Esa combinación terminó convirtiéndose en una de las principales características del cine de Campanella.

Lejos de caer en el melodrama exagerado, el director construyó una historia que transmite emociones desde la naturalidad de los personajes y de las situaciones cotidianas.

El reconocimiento internacional de El hijo de la novia

El impacto de El hijo de la novia no quedó limitado a Argentina. La película cruzó fronteras y obtuvo un importante reconocimiento internacional.

Entre sus mayores logros aparece la nominación al Premio Óscar en la categoría de Mejor película extranjera, una distinción reservada para las producciones más destacadas fuera de Hollywood.

Aquella candidatura significó un enorme impulso para el cine argentino, que volvió a posicionarse entre las cinematografías más prestigiosas del mundo.

Mirá el tráiler de El hijo de la novia

En pocas palabras

  • Ricardo Darín arrasa: La película argentina "El hijo de la novia", estrenada hace 25 años, vuelve a ser un éxito en Netflix.
  • Reconocimiento internacional: El film de Juan José Campanella fue nominado al Óscar a Mejor Película Extranjera y ganó el Cóndor de Plata.
  • Emoción y actualidad: Su historia sobre conflictos familiares y relaciones humanas sigue conmoviendo a nuevas generaciones de espectadores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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