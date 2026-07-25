Ricardo Darín brilla en Netflix con un clásico argentino y todos vuelven a hablar de esta película

Rafael tiene alrededor de 40 años y vive completamente absorbido por las responsabilidades del restaurante familiar que heredó de su padre. Su rutina está marcada por el trabajo constante, el estrés y la falta de tiempo para dedicarle a quienes lo rodean.

En paralelo, atraviesa una vida personal complicada. Su matrimonio terminó en divorcio, mantiene una relación distante con su hija y tampoco consigue comprometerse plenamente con su nueva pareja.

Todo cambia cuando la salud de su madre pasa a ocupar un lugar central.

Ella vive en una residencia debido al avance del Alzheimer, enfermedad que afecta progresivamente su memoria, aunque conserva un deseo profundamente significativo: casarse por la Iglesia con el hombre que fue su compañero durante toda la vida.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Rafael quiere estar solo. No puede lidiar con todo y parece que sus esfuerzos no son suficientes. Pero una serie de acontecimientos inesperados lo hacen ver su situación".

El hijo de la novia, un clásico que nunca dejó de emocionar

No todas las películas consiguen mantenerse vigentes después de más de dos décadas. Sin embargo, El hijo de la novia pertenece a ese reducido grupo de producciones que continúan despertando interés con el paso del tiempo.

Su permanencia no responde únicamente al prestigio alcanzado durante la temporada de premios. La verdadera fortaleza de la película está en la manera en que retrata conflictos familiares, relaciones personales y decisiones que atraviesan a cualquier persona.

A lo largo de los años, muchos críticos destacaron precisamente esa capacidad de emocionar desde lo cotidiano. No necesita escenas espectaculares ni grandes efectos visuales para mantener la atención del público. Su fuerza reside en los vínculos humanos.

El elenco principal de El hijo de la novia con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Héctor Alterio

Norma Aleandro

Eduardo Blanco

Natalia Verbeke

Gimena Nobile

David Masajnik

Claudia Fontán

Atilio Pozzobon

Salo Pasik

Juan José Campanella construye una historia inolvidable

El guion fue escrito por Juan José Campanella junto a Fernando Castets, una dupla creativa que ya había demostrado una enorme capacidad para desarrollar relatos con fuerte carga emocional.

La película consiguió equilibrar momentos profundamente dramáticos con escenas de humor que alivian la tensión sin romper el tono general del relato. Esa combinación terminó convirtiéndose en una de las principales características del cine de Campanella.

Lejos de caer en el melodrama exagerado, el director construyó una historia que transmite emociones desde la naturalidad de los personajes y de las situaciones cotidianas.

El reconocimiento internacional de El hijo de la novia

El impacto de El hijo de la novia no quedó limitado a Argentina. La película cruzó fronteras y obtuvo un importante reconocimiento internacional.

Entre sus mayores logros aparece la nominación al Premio Óscar en la categoría de Mejor película extranjera, una distinción reservada para las producciones más destacadas fuera de Hollywood.

Aquella candidatura significó un enorme impulso para el cine argentino, que volvió a posicionarse entre las cinematografías más prestigiosas del mundo.

Mirá el tráiler de El hijo de la novia