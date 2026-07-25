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Quién fue Horacio Muratore, el histórico dirigente del básquet argentino que murió a los 74 años

El expresidente de la FIBA y de la Confederación Argentina de Básquetbol falleció a los 74 años. Fue una figura clave en el crecimiento del deporte nacional y uno de los protagonistas de la etapa más exitosa de la Selección argentina.

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Horacio Muratore fue presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y se convirtió en el primer argentino en llegar a la presidencia de la FIBA.

Horacio Muratore fue presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y se convirtió en el primer argentino en llegar a la presidencia de la FIBA.

El básquet argentino está de luto. Murió Horacio Muratore, a los 74 años, uno de los dirigentes más influyentes de la historia de este deporte, con una trayectoria de más de cuatro décadas que comenzó en Tucumán y lo llevó hasta la presidencia de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA).

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Muratore dejó una huella profunda en la organización del básquet argentino e internacional. Su recorrido comenzó en el club Tucumán BB, donde se vinculó como jugador y luego como dirigente, antes de avanzar hacia distintos cargos dentro de las estructuras federativas.

En 1992 asumió como presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), cargo que ocupó hasta 2008. Durante ese período, el seleccionado nacional atravesó una de las etapas más importantes de su historia, con la consolidación de la denominada Generación Dorada.

El dirigente detrás de la era dorada del básquet argentino

Bajo su gestión, la Selección argentina consiguió algunos de los logros más destacados de su historia, como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el subcampeonato en el Mundial de Indianápolis 2002.

Aquella generación, encabezada por figuras como Manu Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni y Fabricio Oberto, entre otros, llevó al básquet argentino a competir de igual a igual con las grandes potencias internacionales.

Más allá de los resultados deportivos, Muratore fue reconocido por su trabajo en el armado institucional y por la creación de una estructura que permitió acompañar el crecimiento de los jugadores y del seleccionado nacional.

El primer argentino en presidir la FIBA

Su carrera alcanzó su punto más alto en 2014, cuando fue elegido presidente de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA). De esa manera, se convirtió en el primer argentino en ocupar el máximo cargo de la entidad que regula el básquet mundial.

Estuvo al frente del organismo hasta 2019 y, tras finalizar su mandato, fue distinguido como presidente honorario de FIBA, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo del deporte.

Del club tucumano a la conducción del básquet mundial

La historia de Horacio Muratore estuvo marcada por un recorrido que nació en el ámbito local y terminó en la máxima escena internacional. Desde Tucumán BB hasta la conducción de FIBA, construyó una carrera basada en la gestión deportiva y el desarrollo institucional.

Su nombre quedó asociado a una de las épocas más importantes del básquet argentino y a un proceso que transformó a la Selección nacional en una potencia mundial.

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