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Los motivos detrás de la separación de La Joaqui y Luck Ra: "Ella está..."

Se conocieron las razones que llevaron a La Joaqui y Luck Ra a poner un punto final a su historia de amor.

25 jul 2026, 11:41
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Los motivos detrás de la separación de La Joaqui y Luck Ra

Los motivos detrás de la separación de La Joaqui y Luck Ra

Los motivos detrás de la separación de La Joaqui y Luck Ra

Los motivos detrás de la separación de La Joaqui y Luck Ra

En LAM (América TV) revelaron cuáles serían los motivos puntuales que llevaron a la ruptura a La Joaqui y Luck Ra, . Según contaron, la decisión de tomar distancia habría partido del cordobés, mientras que la cantante seguiría enamorada y con intenciones de recomponer el vínculo: "Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender".

Uno de los datos que más llamó la atención tiene que ver con un cambio en la rutina social que compartían como pareja. Según el relato, Luck Ra mantiene un grupo de amigos traperos al que La Joaqui dejó de asistir: "Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció".

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A esto se suma que no sería la primera crisis que atraviesa la pareja: "Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio". Además, remarcaron que ambos habrían optado por el bajo perfil mientras transitan este nuevo conflicto: "Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema".

Como otro indicio de la tensión, señalaron el silencio de Luck Ra durante un streaming reciente en España, donde evitó responder las preguntas de los fanáticos sobre la crisis: "Todo el chat le preguntaba por esta crisis. Eran todos los mensajes sobre ese tema y él no respondía nada". En cambio, La Joaqui sí habría dejado una pista sobre la situación en el programa que comparte con Flor Jazmín Peña: "Ella, nobleza obliga, lo nombró en su último programa del sábado pasado... Como que habló de él, pero dio pistas".

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Nuevos detalles parecen confirmar el fin del amor entre La Joaqui y Luck Ra. Tras la versión que lanzó Pepe Ochoa en LAM (América TV), el panelista aseguró que la decisión de tomar distancia habría partido del cantante: "Él quiere otra cosa para su vida y ella no lo puede entender". Además, señaló que despertó sospechas el comportamiento del cordobés durante un streaming en España, donde evitó responder los mensajes del chat que le preguntaban por la crisis.

En esa transmisión, un usuario escribió "Yo nunca, nunca estuve con una cantante", comentario ante el cual quien lo leyó se retractó pidiendo disculpas, pero Luck Ra lo tomó con humor: "No pasa nada, está bien". Después, otro usuario agregó "Normal es la ex", a lo que el cantante simplemente respondió: "Total, de acuerdo".

     

 

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