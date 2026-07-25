Los motivos detrás de la separación de La Joaqui y Luck Ra: "Ella está..."

La actitud de Luck Ra que llamó la atención tras el fin de su historia con La Joaqui

Nuevos detalles parecen confirmar el fin del amor entre La Joaqui y Luck Ra. Tras la versión que lanzó Pepe Ochoa en LAM (América TV), el panelista aseguró que la decisión de tomar distancia habría partido del cantante: "Él quiere otra cosa para su vida y ella no lo puede entender". Además, señaló que despertó sospechas el comportamiento del cordobés durante un streaming en España, donde evitó responder los mensajes del chat que le preguntaban por la crisis.

En esa transmisión, un usuario escribió "Yo nunca, nunca estuve con una cantante", comentario ante el cual quien lo leyó se retractó pidiendo disculpas, pero Luck Ra lo tomó con humor: "No pasa nada, está bien". Después, otro usuario agregó "Normal es la ex", a lo que el cantante simplemente respondió: "Total, de acuerdo".