Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es la mejor comedia dramática del streaming
Una película en Netflix con Elizabeth Olsen expone un drama familiar intenso, obtuvo críticas sobresalientes y se convirtió en una joya silenciosa del catálogo.
Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es la mejor comedia dramática de los últimos años. (Foto: Archivo)
Netflix tiene una de las historias más intensas, humanas y comentadas del drama reciente, aunque no haya sido promocionada como un gran estreno. Con Elizabeth Olsen al frente, la película logró destacarse en los principales sitios especializados y dejó una huella profunda en quienes se animaron a darle play.
La actriz, conocida mundialmente por su papel como la Bruja Escarlata en el Universo Marvel, decidió dar un giro y sumarse a un proyecto mucho más pequeño en presupuesto, pero enorme en ambición narrativa. El resultado fue una historia cruda, realista y emocionalmente desafiante que hoy se puede ver en Netflix y que muchos ya señalan como uno de los dramas más sólidos en la plataforma.
La trama se apoyó casi exclusivamente en los diálogos, en las actuaciones y en el peso de los vínculos familiares. No hubo música invasiva ni giros efectistas. Todo ocurrió en espacios reducidos, con una cámara cercana a los personajes, obligando al espectador a ser testigo directo de tensiones acumuladas durante años.
De qué trata "Las tres hijas" en Netflix
La historia giró en torno a tres hermanasque llevaban años distanciadas. Cada una construyó su vida lejos de las otras, cargando resentimientos, culpas y silencios no resueltos. El punto de encuentro fue una situación límite: el deterioro de la salud de su padre.
Reunidas nuevamente bajo el mismo techo, las protagonistas debieron enfrentar no solo la enfermedad del hombre que las crió, sino también los conflictos que nunca se animaron a resolver. Viejas discusiones reaparecieron, las diferencias de personalidad chocaron y el pasado se impuso sobre el presente.
Elizabeth Olsen interpretó a Christina, una de las hermanas, con una actuación contenida y emocionalmente precisa. Su personaje intentó sostener la calma mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Carrie Coon y Natasha Lyonne completaron el trío protagónico, aportando matices muy distintos que enriquecieron la dinámica familiar.
Elizabeth Olsen y su giro hacia el drama independiente
El éxito masivo que Elizabeth Olsen alcanzó gracias a Marvel le permitió elegir proyectos con mayor libertad creativa. Esta película en Netflix fue una de esas elecciones que marcaron su madurez actoral.
Lejos de los poderes sobrenaturales y los universos ficticios, la actriz se sumergió en un personaje cotidiano, atravesado por el dolor, la frustración y el amor contradictorio hacia su familia. La crítica destacó especialmente su capacidad para transmitir emociones sin recurrir al exceso, algo que resultó clave para el tono general del film.
Un estreno que pasó por festivales antes de llegar a Netflix
Antes de convertirse en una película de Netflix, el film tuvo un recorrido destacado en festivales internacionales. Se estrenó el 9 de septiembre de 2023 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, uno de los eventos más importantes de la industria.
La recepción fue inmediata. Críticos y programadores destacaron la solidez del guion y el nivel interpretativo del elenco. Ese impacto llevó a que Netflix adquiriera los derechos de distribución mundial en octubre del mismo año, por una cifra cercana a los 7 millones de dólares.
El elenco de las "Las tres hijas" con Elizabeth Olsen
Natasha Lyonne
Elizabeth Olsen
Carrie Coon
Jovan Adepo
Jay O. Sanders
Rudy Galvan
Jose Febus
Jasmine Bracey
Por qué esta película se convirtió en un drama imprescindible
No todas las producciones logran trascender más allá de su estreno. Esta película en Netflix lo hizo gracias a su autenticidad. No buscó ser tendencia. Apostó, en cambio, por una historia realista que conectó emocionalmente con su audiencia.
Muchos espectadores llegaron a la película sin saber demasiado y terminaron recomendándola por la intensidad de la experiencia. Esa reacción espontánea fortaleció su lugar dentro del catálogo de Netflix como una de las opciones dramáticas más valiosas.
Para quienes buscan algo más que entretenimiento ligero, esta propuesta ofreció una mirada honesta sobre la familia, la enfermedad y las despedidas inevitables.