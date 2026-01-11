Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es la mejor comedia dramática del streaming

Reunidas nuevamente bajo el mismo techo, las protagonistas debieron enfrentar no solo la enfermedad del hombre que las crió, sino también los conflictos que nunca se animaron a resolver. Viejas discusiones reaparecieron, las diferencias de personalidad chocaron y el pasado se impuso sobre el presente.

Elizabeth Olsen interpretó a Christina, una de las hermanas, con una actuación contenida y emocionalmente precisa. Su personaje intentó sostener la calma mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Carrie Coon y Natasha Lyonne completaron el trío protagónico, aportando matices muy distintos que enriquecieron la dinámica familiar.

Las tres hijas Netflix 1.jpg

Elizabeth Olsen y su giro hacia el drama independiente

El éxito masivo que Elizabeth Olsen alcanzó gracias a Marvel le permitió elegir proyectos con mayor libertad creativa. Esta película en Netflix fue una de esas elecciones que marcaron su madurez actoral.

Lejos de los poderes sobrenaturales y los universos ficticios, la actriz se sumergió en un personaje cotidiano, atravesado por el dolor, la frustración y el amor contradictorio hacia su familia. La crítica destacó especialmente su capacidad para transmitir emociones sin recurrir al exceso, algo que resultó clave para el tono general del film.

Elizabeth Olsen.jpg

Un estreno que pasó por festivales antes de llegar a Netflix

Antes de convertirse en una película de Netflix, el film tuvo un recorrido destacado en festivales internacionales. Se estrenó el 9 de septiembre de 2023 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, uno de los eventos más importantes de la industria.

La recepción fue inmediata. Críticos y programadores destacaron la solidez del guion y el nivel interpretativo del elenco. Ese impacto llevó a que Netflix adquiriera los derechos de distribución mundial en octubre del mismo año, por una cifra cercana a los 7 millones de dólares.

El elenco de las "Las tres hijas" con Elizabeth Olsen

Natasha Lyonne

Elizabeth Olsen

Carrie Coon

Jovan Adepo

Jay O. Sanders

Rudy Galvan

Jose Febus

Jasmine Bracey

Las tres hijas Netflix 3.jpg

Por qué esta película se convirtió en un drama imprescindible

No todas las producciones logran trascender más allá de su estreno. Esta película en Netflix lo hizo gracias a su autenticidad. No buscó ser tendencia. Apostó, en cambio, por una historia realista que conectó emocionalmente con su audiencia.

Muchos espectadores llegaron a la película sin saber demasiado y terminaron recomendándola por la intensidad de la experiencia. Esa reacción espontánea fortaleció su lugar dentro del catálogo de Netflix como una de las opciones dramáticas más valiosas.

Para quienes buscan algo más que entretenimiento ligero, esta propuesta ofreció una mirada honesta sobre la familia, la enfermedad y las despedidas inevitables.