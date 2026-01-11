Iba a ser papá y lo mataron: quién era el peluquero santafesino asesinado en Tulum
La víctima fue baleada en un cenote mientras se desarrollaba un evento de música electrónica y había emigrado a México en busca de nuevas oportunidades.
Iba a ser papá y lo mataron en Tulum: la historia del peluquero santafesino
Jonatan Emanuel Minucci tenía 37 años, era peluquero, oriundo de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, y se había mudado a México en noviembre en busca de nuevas oportunidades laborales. Este viernes, su vida se truncó de manera violenta tras ser asesinado a tiros durante un ataque armado en un boliche de la ciudad turística de Tulum, en el estado de Quintana Roo.
Minucci murió luego de recibir múltiples disparos en un hecho que aún es investigado por las autoridades mexicanas y que dejó además dos personas heridas. El crimen generó conmoción tanto en México como en su ciudad natal, donde familiares y amigos lo recuerdan como un trabajador dedicado y una persona cercana.
Una vida ligada al trabajo y nuevos proyectos
El peluquero santafesino había decidido emigrar hacia fines de 2024. Desde noviembre residía en México, donde buscaba consolidarse profesionalmente. Según trascendió, atravesaba un momento personal especial: estaba a punto de ser padre, una noticia que había compartido con su entorno más cercano.
Quienes lo conocieron destacan su vocación por la peluquería y su espíritu emprendedor. Su partida al exterior formaba parte de un proyecto de crecimiento personal y laboral, lejos de cualquier vínculo con situaciones de violencia.
El ataque en un boliche de Tulum
El crimen ocurrió alrededor de las 14 horas dentro del Vesica Canote Club, un boliche de Tulum que funcionaba con normalidad y con presencia de turistas, familias y menores de edad. Según informó el diario local Por Esto!, el ataque armado se produjo de manera sorpresiva, lo que generó escenas de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.
Testigos relataron que tras escucharse los disparos, los agresores escaparon rápidamente. Minucci fue gravemente herido con impactos en el cuello, rostro, brazos y tórax. Fue trasladado de urgencia al hospital de Playa del Carmen, donde finalmente falleció a raíz de la gravedad de las lesiones.
Además del argentino, resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y oriundo de Veracruz, y Saúl “N”, de 34. Ambos permanecen internados bajo observación médica.
Hasta el momento, las autoridades no informaron detenciones ni confirmaron el móvil del ataque. El caso quedó en manos de la fiscalía local, que intenta identificar a los responsables y reconstruir cómo se desarrolló la secuencia.