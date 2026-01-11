Iba a ser papá y lo mataron: quién era el peluquero santafesino asesinado en Tulum

tulum

El crimen ocurrió alrededor de las 14 horas dentro del Vesica Canote Club, un boliche de Tulum que funcionaba con normalidad y con presencia de turistas, familias y menores de edad. Según informó el diario local Por Esto!, el ataque armado se produjo de manera sorpresiva, lo que generó escenas de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Testigos relataron que tras escucharse los disparos, los agresores escaparon rápidamente. Minucci fue gravemente herido con impactos en el cuello, rostro, brazos y tórax. Fue trasladado de urgencia al hospital de Playa del Carmen, donde finalmente falleció a raíz de la gravedad de las lesiones.

Además del argentino, resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y oriundo de Veracruz, y Saúl “N”, de 34. Ambos permanecen internados bajo observación médica.

Hasta el momento, las autoridades no informaron detenciones ni confirmaron el móvil del ataque. El caso quedó en manos de la fiscalía local, que intenta identificar a los responsables y reconstruir cómo se desarrolló la secuencia.