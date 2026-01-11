El sentido mensaje de Paula Chaves a 4 años de la muerte de su amiga Lina: "Eterna"

"Te extraño Bicho, te pienso siempre. Intento buscarte en todos lados y recibir tus señales. Te amo hasta el infinito y nos vemos en la próxima vida que nos toque compartir y aprender juntas", finalizó con profundo dolor Paula Chaves el recuerdo a su querida amiga Bicho, quien fue alguien muy importante en su vida y la extraña día a día.

paula chaves emotivo recuerdo amiga lina

La gran sorpresa que se llevó Paula Chaves tras un estudio médico a los 41 años

Un comentario de Paula Chaves tomó por sorpresa a sus compañeros en el ciclo de streaming Tapados de laburo (Olga) y generó un momento inesperado en pleno aire.

La modelo y conductora contó una anécdota personal inesperada: descubrió que tiene dos costillas menos y las reacciones en el estudio fueron desopilantes.

Fue justo cuando venían charlando sobre los peligros de cortar un estornudo, de repente y así de la nada la conductora irrumpió contando qué le pásó.

"¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: “¿Cuándo te sacaste las costillas?. Y yo le respondí: '¿Qué?'. No sabía qué contestarle. Entonces me dice: 'Tenés dos costillas menos que todo el mundo'”, dijo Paula Chaves.

Mientras Nacho Elizalde acotó que se trataba de la misma situación de "Thalía", Chaves continuó su relato. "Ahí me empecé a asustar. Enseguida pensé una catástrofe. Mi cabeza decía: 'Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca'. Y, por otro lado, pensaba: '¿Será grave tener dos costillas menos?'”, explicó la modelo.

"Y por otro lado: '¡Qué divina!'", deslizó a pura carcajada Valen Rizzuti haciendo estallar de risa a todo el equipo. Fue allí que Luli González la chicaneó deslizando "nació la modelo", mientras que Elizalde imitaba a Susana Giménez con su icónica frase:"¡Qué flaca!".

Paula Chaves se sinceró y reveló qué sintió realmente frente a ese sorpresivo descubrimiento: "Tengo dos costillas menos. Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave. Pero, ¿Cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?", concluyó divertida.