El colador de tu casa es un tesoro para el jardín: cómo cuidar tus plantas y macetas

Las consecuencias aparecieron rápido. Las hojas se pusieron amarillas, el tallo perdió firmeza y el sustrato comenzó a desprender mal olor. En muchos casos, la planta murió sin una causa aparente.

Especialistas en jardinería doméstica explicaron que el exceso de agua resultó tan dañino como la sequía. Las raíces necesitan oxígeno para funcionar. Cuando permanecieron sumergidas, se asfixiaron. Allí es donde un colador marcó la diferencia.

Colador plantas 2

Por qué un colador se convirtió en un tesoro para el jardín

Un colador viejo en casa funcionó como un filtro ideal. Su diseño, pensado para dejar pasar líquidos y retener sólidos, encajó a la perfección con las necesidades de una maceta.

Colocado en la base, permitió que el agua drene sin dificultad y evitó que la tierra tape el orificio. A diferencia de las piedras o trozos de cerámica, el colador mantuvo una superficie uniforme y aireada.

Entre sus principales beneficios se destacaron:

Facilitó el drenaje sin arrastrar el sustrato.

sin arrastrar el sustrato. Imp idió obstrucciones en el agujero de la maceta.

en el agujero de la maceta. Mantuvo el sustrato aireado , clave para raíces sanas.

, clave para raíces sanas. Redujo la aparición de hongos y mosquitos.

Este sistema casero superó a los filtros de papel, que se degradaron con la humedad, y a las piedras, que con el tiempo compactaron la base.

Colador plantas 3

Cómo usar un colador como protector de drenaje

El proceso resultó sencillo y accesible. No requirió herramientas especiales ni conocimientos técnicos.

Primero se eligió un colador viejo, preferentemente metálico. Si estuvo roto o deformado, no importó. Esa condición incluso facilitó el recorte.

Luego se cortó un círculo del tamaño de la base de la maceta. El objetivo fue cubrir el orificio sin bloquearlo. El colador se apoyó en el fondo, plano y firme.

Después se agregó el sustrato y se plantó normalmente. El agua comenzó a escurrir de forma pareja, sin arrastrar la tierra.

En macetas grandes, algunos optaron por colocar el colador entero, a modo de canastilla interna. Esta variante facilitó futuros trasplantes y mejoró aún más el drenaje.

Qué plantas se beneficiaron más con este truco

El uso del colador resultó especialmente efectivo en especies sensibles al exceso de agua. Entre ellas se destacaron:

Cactus y suculentas , propensos a la pudrición de raíces.

, propensos a la pudrición de raíces. Plantas de interior , donde el drenaje suele ser limitado.

, donde el drenaje suele ser limitado. Aromáticas en maceta , como albahaca o romero.

, como albahaca o romero. Plantas que estuvieron enfermas por riego excesivo.

En exteriores, el colador ayudó a que las lluvias intensas no anegaran las macetas, algo frecuente en patios y terrazas.

Colador plantas 4

Ventajas frente a otros métodos tradicionales

Durante años se recomendó colocar piedras o trozos de cerámica en el fondo. Sin embargo, ese método presentó limitaciones. Las piedras se desplazaron, taparon orificios y redujeron el espacio para raíces.

El colador, en cambio, mantuvo una estructura estable. Sus agujeros permitieron el paso del agua y del aire, algo que las capas sólidas no lograron.

Además, se trató de una opción reutilizable. Resistió humedad, peso y cambios de temperatura. No se degradó con el tiempo y pudo usarse en varias macetas.