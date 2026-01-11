En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Ruta
Costa
Viral

Video: el insólito motivo por el que dos amigos persiguieron a un micro por la ruta

Lo que parecía un viaje más hacia la Costa Atlántica cambió en segundos. El momento quedó grabado, fue subido a las redes y se viralizó.

Video: el insólito motivo por el que dos amigos persiguieron a un micro por la ruta

Video: el insólito motivo por el que dos amigos persiguieron a un micro por la ruta

Dos amigos se convirtieron en los protagonistas de una historia solidaria que rápidamente se viralizó en redes sociales. Mientras viajaban por la ruta 11, vieron cómo una valija se desprendía de un colectivo que se dirigía a la Costa Atlántica y decidieron actuar de inmediato para devolverla.

Leé también El fuego no da tregua en Chubut: más de 2.200 hectáreas arrasadas y una emblemática ruta cortada
El fuego no da tregua en Chubut: hay más de 2.200 hectáreas arrasadas. (Foto: Reuters)

El hecho ocurrió el miércoles al mediodía. El micro había salido desde la Terminal de Ómnibus de La Plata con destino a San Clemente del Tuyú cuando, antes de llegar a la localidad costera, perdió una de las valijas que transportaba en su bodega.

Embed

La situación fue advertida por Agustín y Lautaro, que circulaban detrás en una Peugeot Partner. Ambos iban trabajando cuando observaron cómo el equipaje caía sobre la calzada. Sin pensarlo, frenaron, encendieron las balizas y retomaron la marcha con un solo objetivo: alcanzar al colectivo para devolver la valija a su dueño.

La secuencia quedó registrada en un video que ellos mismos grabaron mientras avanzaban por la ruta. En las imágenes se escucha a uno de los jóvenes explicar: “Se cayó una valija de un bondi, lo estamos yendo a buscar”.

El registro se difundió rápidamente y acumuló miles de reproducciones.

Minutos después, lograron alcanzar al micro, que ya se había detenido luego de que los choferes advirtieran las señas que les hacían desde atrás. Los jóvenes entregaron el equipaje y confirmaron que la dueña pudo recuperarlo sin inconvenientes.

Tras la buena acción, Agustín y Lautaro, uno oriundo de San Bernardo y el otro de Santa Teresita, continuaron con su recorrido vinculado a una empresa de repartos familiar.

En pocas horas, el video compartido en redes sociales se volvió viral y recibió cientos de mensajes destacando el gesto solidario que salvó las vacaciones de una pasajera.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ruta Costa
Notas relacionadas
Incendios en Chubut: evacuaron otra localidad y volvieron a cerrar un tramo de la Ruta 40
Incendios en Chubut: reabrieron la Ruta 40 y alertan por el avance del fuego
El clima este domingo en Buenos Aires y el pronóstico del SMN para el resto de la semana

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar