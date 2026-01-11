Video: el insólito motivo por el que dos amigos persiguieron a un micro por la ruta

El registro se difundió rápidamente y acumuló miles de reproducciones.

Minutos después, lograron alcanzar al micro, que ya se había detenido luego de que los choferes advirtieran las señas que les hacían desde atrás. Los jóvenes entregaron el equipaje y confirmaron que la dueña pudo recuperarlo sin inconvenientes.

Tras la buena acción, Agustín y Lautaro, uno oriundo de San Bernardo y el otro de Santa Teresita, continuaron con su recorrido vinculado a una empresa de repartos familiar.

En pocas horas, el video compartido en redes sociales se volvió viral y recibió cientos de mensajes destacando el gesto solidario que salvó las vacaciones de una pasajera.