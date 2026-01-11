Ciro Martínez confirmó su romance con Luli Bass en un tierno mensaje por su cumpleaños

El romance también quedó inevitablemente vinculado a una de las polémicas recientes que rodean a la banda. De acuerdo a versiones que circularon en el mismo ciclo televisivo, el regreso de Los Piojos no habría incluido al bajista histórico, Micky Rodríguez, una situación que fue leída en el ambiente como una decisión fuerte puertas adentro del grupo. En ese escenario, la incorporación de Luli Bass a la formación alimentó distintas interpretaciones y comentarios entre fanáticos y especialistas.

Mientras el público celebra el reencuentro con una de las bandas más icónicas del rock argentino, la vida personal de su líder atraviesa un momento de exposición inesperada. Con apenas dos frases y un ida y vuelta en redes, Ciro y Luli dejaron atrás el misterio y confirmaron una relación que ya da que hablar tanto arriba como abajo del escenario.

Ciro Martínez y Luli Bass

Cuántos hijos tiene Andrés Ciro Martínez

El líder de Ciro y Los Persas y exvocalista de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez, no solo es reconocido por su trayectoria musical, sino también por su faceta como padre. A lo largo de los años, el artista formó una familia que hoy se compone de tres hijos, fruto de dos relaciones diferentes.

El pasado reciente lo mostró muy emocionado en redes sociales, cuando compartió una foto junto a su hija mayor, Katia, en el día de su cumpleaños número 30. Ella nació de su vínculo con Carla Galarza, y es la primera heredera del músico.

De esa misma relación también nació Manuela, quien tiene 24 años. Al igual que su padre, eligió el camino de la música y ya se ha presentado en escenarios junto a él. Incluso lanzaron juntos la canción “Cuando el sol está así”, y recorrieron distintos puntos del país con sus temas.

El tercer hijo de Ciro es Alejandro, de 13 años, fruto de su relación con Constanza Simonetti. A pesar de su corta edad, ya demostró tener inclinaciones artísticas y un carisma que lo acerca al legado de su padre.