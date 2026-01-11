Ciro Martínez confirmó su romance con Luli Bass en un tierno mensaje por su cumpleaños
Un intercambio de mensajes en redes sociales terminó de confirmar los rumores que venían creciendo en el entorno. El gesto despertó sorpresa y abrió nuevas especulaciones sobre el vínculo entre el músico y la bajista. Mirá cómo fue la confirmación.
Lo que durante días fue un comentario en voz baja dentro del mundo del espectáculo finalmente quedó expuesto a la vista de todos. Andrés “Ciro” Martínez y Luli Bass confirmaron su romance con un intercambio público en redes sociales que despejó cualquier especulación y oficializó la relación en medio del regreso de Los Piojos a los escenarios.
El gesto ocurrió el día del cumpleaños del cantante. Desde sus historias de Instagram, la bajista —cuyo nombre real es Luciana Valdés— compartió una imagen de ambos tocando en vivo y acompañó la postal con un mensaje breve, pero contundente: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”, junto a un corazón atravesado por una flecha. Minutos más tarde, Ciro replicó la publicación y respondió sin vueltas: “¡Gracias, hermosa!”, dejando en claro que el vínculo ya no era un rumor.
La confirmación terminó de validar una versión que venía circulando con fuerza en redes sociales y en televisión. La primicia había sido lanzada en el programa Puro Show (El Trece), donde Fernanda Iglesias sorprendió al aire con una frase directa: “¡Ciro de Los Piojos está saliendo con su bajista!”. En el mismo ciclo, la panelista explicó que el músico suele ser muy reservado con su intimidad y deslizó que “le cuesta blanquear sus vínculos”, algo que atribuyó a su historial sentimental.
Otro punto que generó debate fue el contexto en el que habría comenzado la relación. Según lo contado en el programa, la bajista estaba en pareja cuando se produjo el acercamiento con el cantante y, tiempo después, decidió separarse. Luli es madre de dos hijos y su ex pareja sería el baterista Heber Vicente. Incluso, Iglesias contó que se comunicó con él para conocer su postura y recibió una respuesta inesperada: “Está todo bien, me llevo muy bien con ella”, habría asegurado el músico, bajándole el tono a cualquier posible conflicto.
El romance también quedó inevitablemente vinculado a una de las polémicas recientes que rodean a la banda. De acuerdo a versiones que circularon en el mismo ciclo televisivo, el regreso de Los Piojos no habría incluido al bajista histórico, Micky Rodríguez, una situación que fue leída en el ambiente como una decisión fuerte puertas adentro del grupo. En ese escenario, la incorporación de Luli Bass a la formación alimentó distintas interpretaciones y comentarios entre fanáticos y especialistas.
Mientras el público celebra el reencuentro con una de las bandas más icónicas del rock argentino, la vida personal de su líder atraviesa un momento de exposición inesperada. Con apenas dos frases y un ida y vuelta en redes, Ciro y Luli dejaron atrás el misterio y confirmaron una relación que ya da que hablar tanto arriba como abajo del escenario.
Cuántos hijos tiene Andrés Ciro Martínez
El líder de Ciro y Los Persas y exvocalista de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez, no solo es reconocido por su trayectoria musical, sino también por su faceta como padre. A lo largo de los años, el artista formó una familia que hoy se compone de tres hijos, fruto de dos relaciones diferentes.
El pasado reciente lo mostró muy emocionado en redes sociales, cuando compartió una foto junto a su hija mayor, Katia, en el día de su cumpleaños número 30. Ella nació de su vínculo con Carla Galarza, y es la primera heredera del músico.
De esa misma relación también nació Manuela, quien tiene 24 años. Al igual que su padre, eligió el camino de la música y ya se ha presentado en escenarios junto a él. Incluso lanzaron juntos la canción “Cuando el sol está así”, y recorrieron distintos puntos del país con sus temas.
El tercer hijo de Ciro es Alejandro, de 13 años, fruto de su relación con Constanza Simonetti. A pesar de su corta edad, ya demostró tener inclinaciones artísticas y un carisma que lo acerca al legado de su padre.