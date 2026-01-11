Joaquín Furriel arrasa en Netflix con la mejor película argentina de los últimos años

La narración avanzó con un tono sobrio, sin golpes bajos, pero con escenas que mantuvieron una tensión constante. El suspenso no se construyó desde la acción, sino desde las decisiones morales y las consecuencias silenciosas que cada elección arrastró.

Joaquín Furriel y una actuación que marcó un antes y un después

Joaquín Furriel interpretó a Sergio Duyán con una contención que fue clave para el impacto de la película. Su personaje no gritó, no exageró ni buscó empatía fácil. Cada gesto, cada silencio y cada mirada transmitieron el peso de una vida que se desmoronó lentamente.

Descansar en paz Netflix 2

En el Festival de Málaga, el jurado reconoció ese trabajo con el premio a Mejor actor, un galardón que consolidó aún más la trayectoria de Furriel en el cine argentino. La crítica destacó su capacidad para sostener el relato sin recurrir a artificios, dejando que el drama se filtrara de manera orgánica.

Netflix encontró en esta interpretación uno de los puntos más fuertes del film. El personaje de Sergio no se presentó como un héroe ni como una víctima absoluta. Fue un hombre atravesado por el miedo, la culpa y el deseo de proteger a su familia, incluso si eso implicó desaparecer para siempre.

Griselda Siciliani y el dolor que queda del otro lado

Griselda Siciliani interpretó a Estela, la esposa de Sergio, y su personaje funcionó como el reflejo emocional de la decisión central de la historia. Aunque su presencia no ocupó el centro del relato, cada una de sus escenas aportó profundidad y humanidad.

Descansar en paz Netflix 1

El dolor de quien se queda, la incertidumbre y el duelo inconcluso se manifestaron sin subrayados. Netflix apostó a mostrar esa otra cara de la desaparición, la de quienes deben reconstruir su vida sin respuestas claras.

Siciliani construyó un personaje creíble, contenido y vulnerable, que amplificó el impacto emocional de la película. Su actuación permitió entender que desaparecer no borra el pasado, sino que lo transforma en una herida abierta.

Gabriel Goity y un premio que no pasó desapercibido

Otro de los grandes reconocimientos que recibió Descansar en paz llegó de la mano de Gabriel Goity. Su interpretación como Hugo Brenner le valió el premio a Mejor actor de reparto en el Festival de Málaga.

Descansar en paz Netflix 5

Goity aportó un contrapunto clave dentro de la historia. Su personaje se movió en una zona ambigua, donde la tensión y el misterio crecieron escena a escena. La crítica internacional subrayó la solidez de su actuación y su capacidad para sostener el suspenso sin caer en estereotipos.

Netflix sumó así otro argumento de peso para posicionar la película como una de las producciones argentinas más reconocidas de los últimos tiempos.

Una historia basada en una novela inquietante

La película se basó en la novela homónima de Martín Baintrub, una obra que ya planteaba un dilema existencial profundo. La adaptación cinematográfica respetó el espíritu del libro, pero sumó una narrativa visual austera y eficaz.

Descansar en paz 3.jpg

Sebastián Borensztein optó por una dirección sobria, enfocada en los climas y los silencios. La cámara acompañó al protagonista sin juzgarlo, permitiendo que el espectador sacara sus propias conclusiones.

Netflix confió en este enfoque y el resultado fue una película que no buscó respuestas fáciles. El relato avanzó dejando preguntas abiertas, incomodando y desafiando al público.