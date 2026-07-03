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¿Qué le pasó?

¡Estalló Betiana Blum! Se enfureció en vivo, insultó y cortó la entrevista

Le mencionaron a Moria Casán y se pudrió todo: Betiana Blum, enojada, cortó la comunicación. Mirala.

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¡Estalló Betiana Blum! Se enfureció en vivo, insultó y cortó la entrevista

Lo que parecía una entrevista más terminó convirtiéndose en un momento de máxima tensión. Betiana Blum perdió la paciencia cuando le mencionaron a Moria Casán, lanzó un exabrupto, acusó al periodista de faltarle el respeto y cortó la comunicación de manera abrupta.

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Todo ocurrió durante una charla con Juan Pablo Fiaschi, del stream Blas, cuando la actriz ya estaba llegando al final de la nota. El periodista aprovechó para consultarle por el fuerte cruce mediático que protagonizó hace algunas semanas con Moria Casán, luego de que trascendiera que Blum había ido al camarín de La One tras ver su obra y le sugirió al director recortar el primer acto por considerarlo demasiado extenso.

Aquella situación terminó con Moria cuestionándola públicamente, tratándola de desubicada, irrespetuosa e incluso de envidiosa. Desde entonces, el tema quedó instalado en los medios.

Por eso, antes de despedirse, Fiaschi le preguntó: "La última y le agradecemos por su tiempo. Hace muy poquito tuvo ahí un encontronazo con Moria. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo es la relación?".

La consulta desató la furia de la actriz. "Ay, parece que me hablás a esta hora para esta pelotudez. Perdoname... yo no digo malas palabras. Qué boludez tan grande. ¿No tenés otra cosa de qué hablar?", respondió, visiblemente molesta.

El periodista intentó aclarar que se trataba simplemente de la última pregunta de la entrevista, pero Blum ya no quiso seguir escuchando. "No, pero ya hemos hablado de eso... Ay, no, mirá, voy a cortar porque no me parece... me parece una boludez, perdoname. Es una falta de respeto".

Acto seguido, la actriz terminó la comunicación de manera abrupta, dejando al conductor completamente sorprendido. Tras el incómodo momento, el periodista expresó su malestar al aire y explicó cómo había sido el acuerdo para realizar la entrevista.

"La sacamos fuera del horario pactado, así que me parece una falta de respeto que, si queda para una entrevista a las 22.05 o a las 23 clavado, tenga esa reacción. Pero bueno... eso sí me parece una falta de respeto", sostuvo el periodista, todavía desconcertado por el desenlace.

El episodio volvió a poner en el centro de la escena la pelea entre Betiana Blum y Moria Casán, un conflicto que comenzó por una devolución teatral y que, lejos de apagarse, sigue generando nuevos capítulos cada vez que alguna de las protagonistas vuelve a ser consultada.

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