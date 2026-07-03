Confirmado y oficial: declaran feriado el jueves 23 julio

La celebración busca destacar el trabajo que realiza esta institución en la protección del espacio aéreo peruano, así como su papel estratégico en la defensa nacional, las operaciones humanitarias y el apoyo durante situaciones de emergencia.

Al tratarse de un feriado nacional, la legislación peruana establece que los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado, sin necesidad de recuperar posteriormente las horas no trabajadas, una diferencia fundamental respecto de los denominados días no laborables.

Esta disposición alcanza tanto al sector público como al privado, aunque en determinadas actividades esenciales podrán mantenerse guardias o servicios mínimos de acuerdo con la legislación laboral vigente.

El homenaje a José Abelardo Quiñones

Además de reconocer a la Fuerza Aérea del Perú, la fecha mantiene un profundo significado histórico debido a que recuerda al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los máximos símbolos del heroísmo militar peruano.

Su figura quedó inmortalizada durante el conflicto bélico entre Perú y Ecuador de 1941.

Según la historia oficial, mientras participaba de una misión de combate, su aeronave fue alcanzada por el fuego enemigo. En lugar de abandonar el avión, decidió dirigirlo contra una posición militar adversaria, sacrificando su vida en una acción que posteriormente fue reconocida como un acto de enorme valentía.

Con el paso de las décadas, Quiñones pasó a ocupar un lugar central dentro de la historia militar peruana y es recordado cada año mediante ceremonias oficiales, homenajes institucionales y actividades organizadas por la Fuerza Aérea.

Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable

Aunque muchas veces ambos conceptos suelen confundirse, no tienen el mismo alcance legal.

Un feriado nacional implica que la jornada está contemplada por ley como un día de descanso obligatorio. En consecuencia, quienes no deban prestar servicios reciben igualmente su remuneración habitual.

En cambio, un día no laborable suele establecerse mediante un decreto específico y funciona bajo reglas diferentes.

En el sector público, generalmente la suspensión de actividades es obligatoria, mientras que en el ámbito privado la decisión depende de cada empleador, quien puede optar por otorgar o no el descanso, siempre considerando las necesidades operativas de la empresa.

Además, cuando corresponde, las horas no trabajadas durante un día no laborable pueden recuperarse posteriormente, algo que no ocurre con los feriados nacionales.

Esta diferencia resulta especialmente importante para trabajadores y empleadores al momento de organizar cronogramas, vacaciones y obligaciones laborales.

Julio ofrecerá varios días consecutivos de descanso

El calendario oficial no contempla únicamente el feriado del 23 de julio.

Durante la última semana del mes se acumulan otras fechas relevantes que permitirán disfrutar de un período extendido de descanso, especialmente para quienes trabajan en organismos estatales.

Las jornadas previstas son:

Jueves 23 de julio: feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea del Perú.

feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea del Perú. Lunes 27 de julio: día no laborable compensable para el sector público, establecido mediante el Decreto Supremo N.º 075-2026-PCM.

día no laborable compensable para el sector público, establecido mediante el Decreto Supremo N.º 075-2026-PCM. Martes 28 de julio: feriado nacional por el aniversario de la Independencia del Perú.

feriado nacional por el aniversario de la Independencia del Perú. Miércoles 29 de julio: feriado nacional correspondiente a la Gran Parada y Desfile Militar.

Gracias a la combinación de estas fechas con el fin de semana previo, muchos trabajadores estatales podrán acceder a un período de descanso de hasta cinco días consecutivos, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la normativa vigente.

Este esquema también favorece la planificación de viajes familiares, escapadas turísticas y reuniones durante uno de los meses más importantes del calendario peruano.

Un impulso para el turismo y la actividad económica

Cada vez que el calendario reúne varios días de descanso consecutivos, distintos sectores económicos comienzan a prepararse para un incremento en la demanda.

Las agencias de viajes, empresas de transporte terrestre y aéreo, hoteles, restaurantes y comercios suelen registrar un mayor movimiento durante los fines de semana largos.

Muchas familias aprovechan estas oportunidades para recorrer distintos destinos dentro del país, visitar parientes o realizar actividades recreativas que habitualmente resultan difíciles de organizar durante la rutina laboral.

Por ese motivo, la confirmación anticipada de los feriados permite que tanto empresas como consumidores puedan planificar reservas, promociones y desplazamientos con mayor previsión.

Al mismo tiempo, las autoridades acostumbran reforzar los operativos de seguridad vial y la organización del tránsito en aquellas zonas que concentran una mayor afluencia de visitantes.

Una fecha que también interesa fuera de Perú

Aunque se trata de una disposición correspondiente al calendario peruano, el anuncio despierta interés en otros países de Sudamérica.

Durante julio aumenta considerablemente la cantidad de personas que consultan el cronograma de feriados de los distintos países de la región, especialmente quienes tienen previsto viajar por motivos turísticos, laborales o comerciales.

Perú recibe cada año visitantes provenientes de diferentes naciones latinoamericanas que organizan sus itinerarios teniendo en cuenta los días de mayor movimiento interno.

Los feriados pueden influir tanto en la disponibilidad hotelera como en el funcionamiento de bancos, oficinas públicas, centros comerciales y organismos estatales.

Por ese motivo, conocer con anticipación las fechas oficiales ayuda a evitar demoras en la realización de trámites, cambios de itinerario o inconvenientes relacionados con la prestación de determinados servicios.

Qué ocurre con quienes deben trabajar durante un feriado

No todos los sectores pueden detener completamente sus actividades durante un feriado nacional.

Servicios esenciales como hospitales, fuerzas de seguridad, transporte, energía, telecomunicaciones y determinadas actividades comerciales continúan funcionando para garantizar la atención de la población.

En estos casos, la legislación laboral contempla condiciones especiales para quienes deban cumplir tareas durante un feriado, incluyendo el pago correspondiente conforme a las normas vigentes y los acuerdos laborales aplicables en cada actividad.

Cada empresa debe informar con anticipación la modalidad de trabajo que implementará durante estas jornadas.

La importancia de revisar el calendario antes de planificar actividades

La sucesión de feriados y días no laborables convierte a julio en uno de los meses con mayor cantidad de consultas sobre el calendario oficial.

Quienes tengan previsto realizar trámites administrativos, gestiones bancarias, reuniones comerciales o viajes internacionales deberán verificar previamente cuáles serán los organismos y servicios que permanecerán abiertos durante esas fechas.

También resulta recomendable confirmar horarios especiales de atención en oficinas públicas, entidades financieras y empresas privadas, ya que muchas adaptan su funcionamiento durante los períodos de descanso extendido.

Para quienes planean vacaciones dentro del país, reservar con anticipación alojamiento y transporte puede convertirse en una ventaja, especialmente considerando el aumento de la demanda que suele registrarse durante los fines de semana largos.

Julio se consolida como uno de los meses con más días de descanso del año

Con la incorporación del 23 de julio como feriado nacional, sumada a las celebraciones por las Fiestas Patrias y al día no laborable dispuesto para el sector público, el calendario peruano ofrece una de las secuencias de descanso más extensas del año.

La medida no solo busca preservar el homenaje a una fecha de enorme valor histórico para el país, sino que también permite a millones de trabajadores disponer de jornadas destinadas al descanso, la recreación y el encuentro familiar.

Mientras algunos aprovecharán estos días para viajar y recorrer distintos destinos turísticos, otros optarán por permanecer en sus ciudades y participar de las actividades conmemorativas previstas para las celebraciones patrias.

En cualquier caso, la confirmación oficial del calendario brinda previsibilidad tanto a ciudadanos como a empresas, facilitando la organización de agendas personales, laborales y comerciales en un mes que tradicionalmente concentra una intensa actividad en todo el territorio peruano.