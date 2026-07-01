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Diego Peretti arrasa en Netflix con una nueva película argentina y es el estreno más visto de 2026

Diego Peretti brilla en Netflix con una película argentina que mezcla emoción, fantasía y una conmovedora historia ambientada en la Patagonia.

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Diego Peretti arrasa en Netflix con una nueva película argentina y es el estreno más visto de 2026. (Foto: Archivo)

Diego Peretti arrasa en Netflix con una nueva película argentina y es el estreno más visto de 2026. (Foto: Archivo)

La nueva película de Diego Peretti se convirtió en una de las grandes apuestas argentinas de Netflix. Con una historia que combina drama, fantasía y emoción, " Risa y la cabina del viento" propone un relato diferente, ambientado en los paisajes de la Patagonia, donde el duelo, la memoria y los vínculos familiares se transforman en el eje central de una trama cargada de sensibilidad.

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La producción logró captar el interés de los espectadores gracias a un guion que entrelaza lo cotidiano con lo sobrenatural sin perder de vista las emociones humanas. La película invita a reflexionar sobre la pérdida, el recuerdo y la necesidad de encontrar respuestas cuando una ausencia marca para siempre la vida de una familia.

De qué trata "Risa y la cabina del viento" en Netflix

Según la descripción oficial de Netflix: "Tras la desaparición de su padre, Risa, una niña de diez años, encuentra una cabina telefónica fuera de servicio que le permite comunicarse con los muertos".

Cada mañana, mientras camina hacia la escuela junto a su madre Sara, interpretada por Cazzu, Risa observa cómo las personas esperan pacientemente su turno frente a la vieja cabina. Su madre intenta mantenerla alejada de ese lugar y le pide que no alimente falsas esperanzas respecto a su padre. Sin embargo, la curiosidad termina siendo más fuerte.

A partir de ese momento descubre que la cabina permite establecer contacto con personas fallecidas, quienes le piden ayuda para resolver asuntos que quedaron pendientes antes de partir.

Diego Peretti encabeza una de las grandes películas argentinas

La presencia de Diego Peretti aporta uno de los principales atractivos de la película. El actor vuelve a demostrar su capacidad para desenvolverse en historias donde la emoción ocupa un lugar central.

A lo largo de su carrera participó en producciones muy diferentes entre sí, alternando comedia, drama, suspenso y cine de autor. Esa versatilidad vuelve a quedar reflejada en esta propuesta de Netflix.

La película apuesta por un relato íntimo, donde los personajes cobran protagonismo por encima de los efectos especiales. Cada escena está construida para potenciar el impacto emocional y acompañar el crecimiento personal de la protagonista.

El elenco principal de "Risa y la cabina del viento"

  • Elena Romero
  • Diego Peretti
  • Cazzu
  • Joaquín Furriel
  • Antonio Garzón
  • Manuel da Silva

La Patagonia se convierte en un personaje más

Uno de los aspectos más destacados de Risa y la cabina del viento es la utilización de los paisajes patagónicos como parte fundamental de la narración.

Las montañas nevadas, el viento permanente y la inmensidad de Ushuaia construyen una atmósfera que acompaña el tono melancólico de la historia.

La fotografía aprovecha cada rincón del extremo sur argentino para crear imágenes de gran impacto visual que acompañan el desarrollo del relato.

Por qué esta película llama la atención en Netflix

El éxito inicial de Risa y la cabina del viento responde a varios factores. Por un lado, la participación de Diego Peretti despierta el interés del público argentino, acostumbrado a seguir cada uno de sus trabajos.

Por otro, la propuesta ofrece una historia diferente dentro del catálogo de Netflix, alejándose de los formatos tradicionales para apostar por una narrativa donde la emoción ocupa el primer plano.

La combinación entre escenarios naturales, actuaciones, una premisa original y un relato que aborda la pérdida desde una perspectiva esperanzadora convirtió rápidamente a esta producción en una de las novedades más comentadas por los usuarios de la plataforma.

Quienes disfrutan de las películas dramáticas con elementos fantásticos encontrarán una historia que invita tanto a emocionarse como a reflexionar sobre el valor de los recuerdos, la familia y la posibilidad de sanar las heridas del pasado.

Mirá el adelanto de "Risa y la cabina del viento" en Netflix

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