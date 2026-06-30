Qué fue de la vida de Carolina Fal: el inesperado camino que eligió tras desaparecer de la televisión

No hubo despedidas, escándalos ni conferencias de prensa. Solo silencio.

Su alejamiento fue tan inesperado que, años después, ni siquiera quienes compartieron escenario con ella podían explicar qué había ocurrido.

Desde las oficinas de prensa del Teatro San Martín todavía recuerdan con sorpresa aquella decisión. "Sinceramente a nadie se le hubiera ocurrido que Carolina iba a dejar de actuar. Estaba hecha para eso", reconocieron a Hernán Firpo de Clarín.

La actriz y directora Cristina Banegas, que la dirigió y además fue su maestra, tampoco logró encontrar una explicación. "Yo sé que después de La persistencia hizo una obra más en el San Martín, 'Las tres hermanas'. Y después se retiró. Se fue a vivir a un country con Santo Biasatti, tuvo dos hijos, estudió Medicina. No tuve más noticias de ella."

Cuando le preguntaron si conocía esa vocación por la medicina, la respuesta sorprendió. "Nunca me contó que tuviera interés o vocación por estudiar Medicina. Siempre fue una persona muy reservada. Le pregunté a Belén Blanco, que de chicas habían sido amigas, y tampoco sabía nada. Carolina desapareció del mapa."

Incluso confesó que, más que extrañarla, todavía le resulta imposible comprender semejante decisión.

"Lamento que haya dejado así, tan radicalmente, algo en lo que era tan buena. Me parece bastante misterioso todo lo que hizo con su vida." El misterio alimentó todo tipo de teorías entre quienes compartieron años de trabajo con ella.

Algunos colegas, incluso hablando bajo reserva, creen que simplemente se cansó del ambiente artístico. "Para mí se hartó de la profesión. Quizás dijo: 'Ya hice todos los clásicos, ya hice lo que quería'. Se dedicó a la medicina porque se pudrió."

Lo cierto es que Carolina Fal jamás explicó públicamente las razones de su alejamiento. Mientras el espectáculo intentaba entender su desaparición, ella ya había comenzado una vida completamente distinta.

En 2007 inició la carrera de Medicina y, tras años de estudio, se recibió en la Universidad Austral en 2014. Luego comenzó a trabajar en el Hospital Muñiz, dejando definitivamente atrás los aplausos, los estrenos y las cámaras.

Su transformación fue absoluta. Cambió los escenarios por los hospitales, los guiones por los consultorios y la fama por una vida de absoluto bajo perfil.

Antes de retirarse había construido una carrera extraordinaria. Debutó en televisión con Clave de Sol y participó en éxitos como La Banda del Golden Rocket, Zona de Riesgo y Resistiré. En teatro brilló en obras como La casa de Bernarda Alba, La Venus de las pieles, Ana y Haroldo, La Malasangre y Casa de muñecas.

Uno de sus excompañeros todavía la define con una frase que resume el talento que tenía sobre las tablas. "Era una bestia del escenario. Le vi hacer la mejor enferma psiquiátrica que vi en mi vida."

En paralelo, también construyó una sólida historia de amor con el periodista Santo Biasatti. Se conocieron a través de amigos en común, formaron una familia, tuvieron dos hijas y, después de casi quince años juntos, se casaron por civil en 2019.

Ambos eligieron siempre proteger su intimidad. De hecho, cuando el interés por conocer el presente de Carolina volvió a crecer, Biasatti fue consultado sobre la posibilidad de una entrevista. Su respuesta fue breve: "Le pregunto".

Poco después llegó un mensaje que terminó con cualquier expectativa de regreso.

"Soy Carolina. Mirá, yo no estoy interesada en nada que tenga que ver con los medios. Es un lugar al que no pertenezco y al que no quiero regresar. Ya no disfruto de que se publiquen cosas sobre mí; es más, no me gusta ni siquiera que suceda, así que no puedo ayudarte con esto. Cariños."

Con esas palabras, Carolina Fal cerró definitivamente la puerta al mundo que alguna vez la convirtió en una de las grandes actrices argentinas. Ahora trabaja en un hospital en zona norte, cerca de su casa, una vocación que le cambio por completo su vida.