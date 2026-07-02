Edul rompió el silencio y reveló la verdad detrás de la "cancelación" de Sofía Martínez

"Hace un trabajo extraordinario. Se destaca muchísimo en un ambiente muy difícil. Para mí fue pionera siendo mujer en un lugar muy importante. Tiene una sensibilidad especial para entrevistar, logra notas excelentes y me da mucha pena que inventen pavadas que después algunos medios terminan replicando y hacen daño sin querer", planteó.

Gastón Edul salió en defensa de su colega Sofi Martínez (Foto: archivo).

Edul aseguró que le provoca bronca ver cómo se instala ese tipo de versiones y dejó una frase que abrió un fuerte debate. "A ella le pasa porque es mujer. A mí no me hacen esto porque soy hombre. A ella sí."

Para el periodista, el blanco permanente sobre Sofía no responde a cuestiones profesionales sino al éxito que consiguió en un ambiente históricamente dominado por hombres.

"Hay gente que solamente busca hacer daño porque está frustrada con su vida. Cuando ven a alguien triunfar, estudiar, prepararse y que le va bien, la atacan gratuitamente. Sofi Martínez es una gran profesional", expresó.

Mientras tanto, otro de los periodistas presentes coincidió plenamente con su análisis y también cuestionó las versiones que circularon en redes: "La conozco a Sofi, labura muy bien. Mucha gente la desacredita solamente por ser mujer y eso es muy injusto. Se preparó igual o más que cualquiera para estar donde está".

Además, marcó una diferencia entre las críticas profesionales y la difusión de versiones sin pruebas: "Una cosa es decir 'me gusta o no cómo entrevista'. Eso es parte del trabajo. Otra muy distinta es inventar cosas. Inventar es dañar. Eso es mala leche".

Las declaraciones llegan después de que crecieran los rumores sobre un supuesto enfriamiento en el vínculo de Sofía Martínez con el entorno de la Selección Argentina. En los últimos días también circularon versiones sobre presuntos cortocircuitos con personas cercanas al plantel e incluso especulaciones sobre un supuesto romance con un futbolista. Nada de esto fue confirmado

Con este contundente respaldo, Gastón Edul se convirtió en una de las primeras figuras del ambiente en salir públicamente a defender a Sofía Martínez y denunciar lo que considera una campaña basada en rumores y ataques personales.