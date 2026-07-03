Los rescataron de los escombros y no los encuentra: el desesperado grito de un padre que conmueve al mundo

La desesperación del padre aumenta con el paso de las horas. Mientras las tareas de búsqueda continúan en la zona del derrumbe, él asegura que lleva una semana recorriendo hospitales, centros de atención y cualquier lugar donde puedan haber llevado a sus hijos, sin obtener respuestas.

"Fueron rescatados con la abuela, pero no los consigo en ningún lado. Llevo siete días tratando de llegar al apartamento donde se derrumbó, pero no los consigo en ningún lado", relató.

El pedido se volvió viral en las redes sociales, donde cientos de personas comenzaron a compartir la fotografía de los niños con la esperanza de que alguien pueda aportar información sobre su paradero.

Consultado sobre si tenía imágenes recientes de los pequeños, Luis respondió que sí y pidió la máxima difusión. Antes de finalizar su mensaje, dejó sus números telefónicos para que cualquier persona que tenga información pueda comunicarse de inmediato: "Soy Luis Peña, el papá de los gemelos de la torre OP25. Por favor, cualquier información será de mucha ayuda."

Mientras el desastre sigue dejando escenas de dolor, la historia de Luis refleja otra tragedia: la incertidumbre de un padre que sabe que sus hijos sobrevivieron, pero que aún no puede volver a abrazarlos.