Crema casera de menta y eucalipto: cómo hacer un ungüento natural para aliviar los resfríos en invierno

Un puñado de hojas de eucalipto secas (preferentemente crujientes al tacto)

Un puñado de hojas de menta secas

Paso a paso para la elaboración de la crema de menta y eucalipto

La receta de la crema mentolada corresponde al canal de YouTube "Maxi Permacultura".

Preparar las hierbas: trozar con las manos las hojas de eucalipto y menta. Cuanto más pequeñas queden, mejor liberan sus aceites esenciales.

Mezclar con el aceite: colocar las hierbas en un frasco de vidrio y cubrir con el aceite de coco.

Maceración a baño María: llevar el frasco a baño María sin que toque el fondo de la olla. Mantener a fuego suave entre 40 y 50 °C durante 30 a 40 minutos, evitando que el aceite hierva.

Reposo: apagar el fuego y dejar reposar la mezcla tapada durante varias horas o, idealmente, hasta el día siguiente.

Filtrado: colar el aceite con filtro de café o tela fina para retirar los restos de hojas.

Integrar la cera: agregar la cera de abeja al aceite filtrado y volver a baño María hasta que se derrita por completo.

Solidificación: verter la preparación en un frasco limpio y dejar solidificar a temperatura ambiente. Evitar la heladera para mantener una textura suave.

Modo de uso de la crema de mentol casera

Puede aplicarse una capa fina sobre el pecho, cuello o espalda alta y masajear suavemente durante uno o dos minutos hasta su absorción. Se recomienda su uso antes de dormir o en momentos de congestión leve. Evitar el contacto con ojos y mucosas, no aplicar sobre piel irritada o heridas abiertas, y suspender su uso ante cualquier reacción adversa.