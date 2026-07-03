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Crema casera de menta y eucalipto: cómo hacer un ungüento natural para aliviar los resfríos en invierno

Una crema casera de menta y eucalipto, fácil de preparar con ingredientes naturales, que aporta un efecto mentolado y ayuda a aliviar la congestión durante los resfríos de invierno.

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Una crema casera de menta y eucalipto

Una crema casera de menta y eucalipto, aporta un efecto mentolado que ayuda a aliviar la congestión durante los resfríos de invierno.

En los meses de invierno, cuando los resfríos y la congestión son más frecuentes, nunca está de más tener una crema casera de menta y eucalipto como alternativa natural para aliviar la congestión y los síntomas gripales.

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Su combinación de ingredientes genera un marcado efecto mentolado, que se percibe de inmediato al momento de aplicarla sobre la piel.

Ingredientes para la crema de menta y eucalipto

85 g de aceite de coco

12 g de cera de abeja

Un puñado de hojas de eucalipto secas (preferentemente crujientes al tacto)

Un puñado de hojas de menta secas

Paso a paso para la elaboración de la crema de menta y eucalipto

La receta de la crema mentolada corresponde al canal de YouTube "Maxi Permacultura".

Preparar las hierbas: trozar con las manos las hojas de eucalipto y menta. Cuanto más pequeñas queden, mejor liberan sus aceites esenciales.

Mezclar con el aceite: colocar las hierbas en un frasco de vidrio y cubrir con el aceite de coco.

Maceración a baño María: llevar el frasco a baño María sin que toque el fondo de la olla. Mantener a fuego suave entre 40 y 50 °C durante 30 a 40 minutos, evitando que el aceite hierva.

Reposo: apagar el fuego y dejar reposar la mezcla tapada durante varias horas o, idealmente, hasta el día siguiente.

Filtrado: colar el aceite con filtro de café o tela fina para retirar los restos de hojas.

Integrar la cera: agregar la cera de abeja al aceite filtrado y volver a baño María hasta que se derrita por completo.

Solidificación: verter la preparación en un frasco limpio y dejar solidificar a temperatura ambiente. Evitar la heladera para mantener una textura suave.

Modo de uso de la crema de mentol casera

Puede aplicarse una capa fina sobre el pecho, cuello o espalda alta y masajear suavemente durante uno o dos minutos hasta su absorción. Se recomienda su uso antes de dormir o en momentos de congestión leve. Evitar el contacto con ojos y mucosas, no aplicar sobre piel irritada o heridas abiertas, y suspender su uso ante cualquier reacción adversa.

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