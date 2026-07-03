Crema casera de menta y eucalipto: cómo hacer un ungüento natural para aliviar los resfríos en invierno

En los meses de invierno, cuando los resfríos y la congestión son más frecuentes, nunca está de más tener una crema casera de menta y eucalipto como alternativa natural para aliviar la congestión y los síntomas gripales.
Una crema casera de menta y eucalipto, fácil de preparar con ingredientes naturales, que aporta un efecto mentolado y ayuda a aliviar la congestión durante los resfríos de invierno.
Una crema casera de menta y eucalipto, aporta un efecto mentolado que ayuda a aliviar la congestión durante los resfríos de invierno.
En los meses de invierno, cuando los resfríos y la congestión son más frecuentes, nunca está de más tener una crema casera de menta y eucalipto como alternativa natural para aliviar la congestión y los síntomas gripales.
Su combinación de ingredientes genera un marcado efecto mentolado, que se percibe de inmediato al momento de aplicarla sobre la piel.
85 g de aceite de coco
12 g de cera de abeja
Un puñado de hojas de eucalipto secas (preferentemente crujientes al tacto)
Un puñado de hojas de menta secas
La receta de la crema mentolada corresponde al canal de YouTube "Maxi Permacultura".
Preparar las hierbas: trozar con las manos las hojas de eucalipto y menta. Cuanto más pequeñas queden, mejor liberan sus aceites esenciales.
Mezclar con el aceite: colocar las hierbas en un frasco de vidrio y cubrir con el aceite de coco.
Maceración a baño María: llevar el frasco a baño María sin que toque el fondo de la olla. Mantener a fuego suave entre 40 y 50 °C durante 30 a 40 minutos, evitando que el aceite hierva.
Reposo: apagar el fuego y dejar reposar la mezcla tapada durante varias horas o, idealmente, hasta el día siguiente.
Filtrado: colar el aceite con filtro de café o tela fina para retirar los restos de hojas.
Integrar la cera: agregar la cera de abeja al aceite filtrado y volver a baño María hasta que se derrita por completo.
Solidificación: verter la preparación en un frasco limpio y dejar solidificar a temperatura ambiente. Evitar la heladera para mantener una textura suave.
Puede aplicarse una capa fina sobre el pecho, cuello o espalda alta y masajear suavemente durante uno o dos minutos hasta su absorción. Se recomienda su uso antes de dormir o en momentos de congestión leve. Evitar el contacto con ojos y mucosas, no aplicar sobre piel irritada o heridas abiertas, y suspender su uso ante cualquier reacción adversa.