No habrá clases el jueves y viernes

En consecuencia, el jueves 16 y el viernes 17 de julio de 2026 ya forman parte del periodo vacacional, por lo que la ausencia de clases no responde a una suspensión extraordinaria, un paro de actividades o un día festivo adicional, sino al inicio oficial del receso establecido por las autoridades educativas.

La aclaración resulta importante porque, cada año, suelen surgir dudas entre madres, padres y tutores acerca de si esas jornadas corresponden a un descanso especial o si forman parte del calendario regular aprobado por la SEP.

El cierre del ciclo escolar implica mucho más que el fin de las clases

Aunque para los estudiantes el 15 de julio representa el final de las actividades académicas, en las escuelas todavía quedan diversos procesos por completar antes de dar por concluido oficialmente el ciclo escolar.

La última etapa del calendario educativo incluye la finalización de evaluaciones, la integración de calificaciones, la entrega de boletas, la organización de expedientes escolares y diferentes procedimientos administrativos que permiten dejar todo preparado para el siguiente periodo lectivo.

Además, cada institución organiza la devolución de materiales, el cierre de programas educativos, reuniones internas y distintas acciones destinadas a concluir correctamente el año escolar.

Este conjunto de tareas resulta indispensable para garantizar que el siguiente ciclo pueda comenzar sin inconvenientes y con toda la documentación actualizada.

Qué sucede con los docentes y el personal educativo

Una vez que los alumnos dejan de asistir a clases, el trabajo dentro de las escuelas no finaliza de inmediato para maestros, directivos y personal administrativo.

El calendario oficial contempla una serie de actividades posteriores al último día de clases destinadas exclusivamente al personal educativo.

Entre ellas pueden encontrarse reuniones de evaluación institucional, elaboración de informes, organización de archivos escolares, entrega de documentación, preparación de materiales y diversas tareas administrativas que dependen de la planificación de cada plantel.

Esto significa que, aunque los estudiantes ya estén disfrutando de sus vacaciones, los docentes aún deben cumplir con responsabilidades relacionadas con el cierre del ciclo escolar, antes de iniciar también su periodo de descanso.

La duración de estas actividades puede variar según la organización interna de cada escuela y las disposiciones establecidas por las autoridades educativas correspondientes.

Cuánto durarán las vacaciones de verano

El receso de verano constituye el descanso más extenso previsto dentro del calendario escolar mexicano para los alumnos de educación básica.

Luego del cierre de clases del 15 de julio, las vacaciones se extenderán durante varias semanas hasta el comienzo del siguiente ciclo escolar, cuya fecha será determinada oficialmente por la SEP conforme al calendario correspondiente.

Como ocurre todos los años, la dependencia federal será la encargada de anunciar el día exacto del regreso a las aulas, información que servirá de guía para estudiantes, docentes, madres, padres de familia y tutores.

Hasta entonces, millones de alumnos permanecerán alejados de las actividades escolares obligatorias.

Un periodo esperado por millones de familias

Las vacaciones de verano no solamente representan una pausa en el calendario académico. También constituyen una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar y desarrollar actividades diferentes a las habituales.

Muchas familias aprovechan estas semanas para planificar viajes, visitar familiares, recorrer destinos turísticos nacionales o internacionales o simplemente disfrutar de más tiempo juntos.

En otros casos, el receso permite organizar rutinas menos exigentes después de varios meses de clases, tareas y evaluaciones continuas.

El descanso también resulta importante desde el punto de vista físico y emocional, especialmente para niños y adolescentes que durante el ciclo escolar mantienen horarios estrictos y una intensa carga de actividades académicas.

Las actividades más elegidas durante el receso escolar

Cada verano miles de instituciones públicas y privadas ofrecen propuestas especialmente diseñadas para que niños y adolescentes aprovechen el tiempo libre.

Entre las alternativas más frecuentes aparecen los cursos de verano, que incluyen talleres deportivos, actividades artísticas, clases de música, robótica, idiomas, tecnología, lectura y propuestas recreativas.

Asimismo, numerosos municipios organizan campamentos, actividades culturales y eventos gratuitos destinados a promover la integración social durante el periodo vacacional.

Quienes prefieren permanecer en casa también encuentran opciones para aprovechar el descanso mediante la lectura, juegos familiares, actividades manuales, paseos locales o la práctica de deportes.

En todos los casos, el objetivo consiste en equilibrar el entretenimiento con el desarrollo personal antes del regreso a las aulas.

Un calendario que permite planificar con anticipación

La publicación anticipada del calendario escolar brinda previsibilidad tanto a las familias como a las instituciones educativas.

Conocer con precisión la fecha del último día de clases y el inicio oficial de las vacaciones facilita la organización de viajes, reservas, actividades recreativas y compromisos laborales de madres y padres.

También permite que escuelas particulares, centros deportivos, museos, bibliotecas y organizaciones culturales preparen su oferta de cursos y programas especiales para recibir a miles de estudiantes durante el receso.

Esta planificación resulta especialmente importante considerando que el periodo vacacional de verano concentra una importante movilidad turística en todo el país.

La importancia del calendario oficial de la SEP

La Secretaría de Educación Pública publica cada año el calendario escolar que rige para todas las instituciones de educación básica del país.

En él se establecen las fechas correspondientes al inicio y finalización del ciclo escolar, periodos vacacionales, sesiones del Consejo Técnico Escolar, días festivos, jornadas de descarga administrativa y demás actividades académicas oficiales.

Este documento constituye la referencia principal para toda la comunidad educativa y evita confusiones respecto a modificaciones, suspensiones o cambios en las clases.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan consultar únicamente la información oficial emitida por la SEP y por las autoridades educativas estatales cuando existan disposiciones específicas para determinadas regiones.

Un nuevo ciclo comenzará tras el descanso

Mientras millones de estudiantes se preparan para disfrutar de las vacaciones de verano, las escuelas comenzarán a organizar el siguiente año lectivo.

Durante las semanas de receso continuarán diversas labores internas relacionadas con mantenimiento de instalaciones, actualización de documentación, planeación académica y preparación de materiales que serán utilizados cuando los alumnos regresen a clases.

De esta manera, el cierre del ciclo escolar no representa únicamente el final de un periodo educativo, sino también el inicio de la planificación del siguiente.

Por ahora, la fecha clave para las familias mexicanas es el miércoles 15 de julio de 2026, jornada en la que concluirán oficialmente las clases para los estudiantes de educación básica. Desde el jueves 16 de julio, comenzará el esperado periodo de vacaciones de verano, que se extenderá hasta el arranque del próximo ciclo escolar conforme al calendario que publique la SEP, dando paso a varias semanas de descanso, convivencia familiar y actividades recreativas antes del regreso a las aulas.