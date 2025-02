Este ajuste en WhatsApp puede evitar que hackeen tu cuenta: cómo activar la verificación en dos pasos.

Estafas WhatsApp.jpg

Cómo activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

Abrir WhatsApp y tocar los tres puntos en la esquina superior derecha.

y tocar los tres puntos en la esquina superior derecha. Dirigirse a "Ajustes" y luego seleccionar la opción "Cuenta" .

y luego seleccionar la opción . Seleccionar "Verificación en dos pasos" y presionar "Activar" .

y presionar . Crear un PIN de seis dígitos y confirmarlo ingresándolo nuevamente.

y confirmarlo ingresándolo nuevamente. Ingresar tu dirección de correo electrónico para poder recuperar el PIN en caso de olvido (opcional, pero altamente recomendado).

para poder recuperar el PIN en caso de olvido (opcional, pero altamente recomendado). Finalizar la configuración y listo, tu cuenta estará más protegida.

Importante: WhatsApp solicitará periódicamente el PIN como medida de seguridad adicional. Además, en futuras actualizaciones, esta opción se moverá a la sección de "Privacidad" en lugar de "Cuenta".

Estafas en WhatsApp.jpg

Qué pasa si olvidás el PIN

Si olvidaste tu PIN y no registraste un correo electrónico, no podrás recuperar tu cuenta de inmediato. WhatsApp no permite restablecer el PIN a través de mensajes o llamadas, lo que podría ocasionar que pierdas acceso a tu cuenta por un tiempo.

Por eso, es fundamental proporcionar un correo válido y accesible durante la configuración de la verificación en dos pasos. Este email será tu respaldo en caso de olvidar el código.

Estafas WhatsApp.jpg

Razones para activar la verificación en dos pasos

Protege tu cuenta contra hackeos.

Evita que alguien más acceda a tu WhatsApp si roban tu SIM.

Asegura tus conversaciones y archivos personales.

Es un proceso rápido y fácil de configurar.

No esperes a que sea tarde para mejorar la seguridad de tu cuenta. Activá hoy mismo la verificación en dos pasos en WhatsApp y evitá ser víctima de fraudes o robos de identidad.