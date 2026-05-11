Comienza el pago de ANSES con aumento y bono: cuánto cobran jubilados y AUH

Con este ajuste ya aplicado, los jubilados y pensionados cobrarán nuevos montos durante mayo.
Cuánto cobra un jubilado en mayo 2026
Los haberes quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $393.250,17
- Bono extraordinario: $70.000
- Total final: $463.250,17
En tanto, la jubilación máxima asciende a:
- Jubilación máxima: $2.646.201,22
El bono extraordinario continúa siendo clave para reforzar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos. Actualmente, el refuerzo se paga completo a quienes cobran la mínima y de manera proporcional para jubilaciones superiores hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno.
Pensiones y PUAM: cuánto cobran en mayo
El aumento también alcanzó a otras prestaciones previsionales.
PNC para madres de siete hijos
- Haber base: $393.250,17
- Con bono: $463.250,17
PUAM
- Haber base: $314.600,12
- Con bono: $384.600,12
PNC por invalidez o vejez
- Haber base: $275.275,12
- Con bono: $345.275,12
Estas prestaciones también se actualizan automáticamente según la inflación mensual.
ANSES: hoy comienza el calendario de pagos
Uno de los datos más importantes para millones de personas es que el cronograma de pagos arranca hoy lunes 11 de mayo.
ANSES organizó las fechas según la terminación del DNI para evitar demoras y ordenar la acreditación de haberes.
Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Fechas de pago para jubilados con haberes superiores
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
AUH: cuándo se cobra en mayo 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social también confirmó las fechas de pago para titulares de la Asignación Universal por Hijo.
El cronograma comienza hoy y queda organizado de la siguiente manera:
- DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminado en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminado en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo
AUH y asignaciones también aumentan
La actualización del 3,4% no solo beneficia a jubilados. También impacta en AUH, SUAF y Asignación por Embarazo.
Esto ocurre porque todas esas prestaciones se ajustan mensualmente tomando como referencia la inflación publicada por el Indec.
De esta manera, mayo llega con nuevos montos para millones de familias argentinas que dependen de los pagos de ANSES.
Qué pasará en junio
Mientras comienza el calendario de pagos de mayo, el Gobierno ya espera el próximo dato de inflación para definir el aumento de junio.
Ese índice será informado esta semana por el Indec y volverá a impactar en jubilaciones, AUH, SUAF, PNC y demás prestaciones sociales.
Además, junio tendrá un ingreso extra esperado por jubilados y pensionados: el pago del medio aguinaldo.