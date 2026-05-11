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Comienza el pago de ANSES con aumento y bono: cuánto cobran jubilados y AUH

La ANSES puso en marcha el calendario de pagos de mayo 2026 con aumento por inflación y bono extraordinario para jubilados. También se actualizaron los montos de AUH, PUAM y Pensiones No Contributivas.

Comienza el pago de ANSES con aumento y bono: cuánto cobran jubilados y AUH

Comienza el pago de ANSES con aumento y bono: cuánto cobran jubilados y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social puso en marcha este lunes el calendario de pagos de mayo 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. El cronograma comienza hoy y llega con aumentos confirmados tras conocerse la inflación de marzo, que fue del 3,4%.

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AUMENTO de ANSES

Con esta actualización, millones de beneficiarios verán incrementados sus haberes durante mayo. Además, el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima y prestaciones compatibles.

El nuevo esquema impacta directamente en jubilaciones, Pensiones No Contributivas (PNC), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que paga ANSES.

Aumento confirmado para jubilados ANSES

El incremento del 3,4% surge de la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/2024, que actualiza los haberes de manera mensual tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Con este ajuste ya aplicado, los jubilados y pensionados cobrarán nuevos montos durante mayo.

Cuánto cobra un jubilado en mayo 2026

Los haberes quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $393.250,17
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total final: $463.250,17

En tanto, la jubilación máxima asciende a:

  • Jubilación máxima: $2.646.201,22

El bono extraordinario continúa siendo clave para reforzar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos. Actualmente, el refuerzo se paga completo a quienes cobran la mínima y de manera proporcional para jubilaciones superiores hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno.

ANSES_jubilados

Pensiones y PUAM: cuánto cobran en mayo

El aumento también alcanzó a otras prestaciones previsionales.

PNC para madres de siete hijos

  • Haber base: $393.250,17
  • Con bono: $463.250,17

PUAM

  • Haber base: $314.600,12
  • Con bono: $384.600,12

PNC por invalidez o vejez

  • Haber base: $275.275,12
  • Con bono: $345.275,12

Estas prestaciones también se actualizan automáticamente según la inflación mensual.

ANSES: hoy comienza el calendario de pagos

Uno de los datos más importantes para millones de personas es que el cronograma de pagos arranca hoy lunes 11 de mayo.

ANSES organizó las fechas según la terminación del DNI para evitar demoras y ordenar la acreditación de haberes.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Fechas de pago para jubilados con haberes superiores

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

AUH: cuándo se cobra en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social también confirmó las fechas de pago para titulares de la Asignación Universal por Hijo.

El cronograma comienza hoy y queda organizado de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminado en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminado en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo

AUH y asignaciones también aumentan

La actualización del 3,4% no solo beneficia a jubilados. También impacta en AUH, SUAF y Asignación por Embarazo.

Esto ocurre porque todas esas prestaciones se ajustan mensualmente tomando como referencia la inflación publicada por el Indec.

De esta manera, mayo llega con nuevos montos para millones de familias argentinas que dependen de los pagos de ANSES.

Qué pasará en junio

Mientras comienza el calendario de pagos de mayo, el Gobierno ya espera el próximo dato de inflación para definir el aumento de junio.

Ese índice será informado esta semana por el Indec y volverá a impactar en jubilaciones, AUH, SUAF, PNC y demás prestaciones sociales.

Además, junio tendrá un ingreso extra esperado por jubilados y pensionados: el pago del medio aguinaldo.

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