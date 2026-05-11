Dramática entradera grabada: le dieron un martillazo delante de su hijo de 4 años

Una violenta entradera ocurrió en González Catán, partido de La Matanza, donde cuatro delincuentes armados irrumpieron en una vivienda, golpearon brutalmente al dueño de casa con un martillo y redujeron a toda la familia para concretar el robo.
Cuatro delincuentes armados irrumpieron en una casa, golpearon salvajemente al dueño y amenazaron a toda la familia. Fueron detenidos dos adolescentes de 14 y 16 años.
Brutal entradera: le dieron un martillazo en la cabeza delante de su hijo de 4 años
Una violenta entradera ocurrió en González Catán, partido de La Matanza, donde cuatro delincuentes armados irrumpieron en una vivienda, golpearon brutalmente al dueño de casa con un martillo y redujeron a toda la familia para concretar el robo.
El ataque ocurrió el pasado 8 de mayo pero recién ahora se conocieron las imágenes registradas por cámaras de seguridad. El video muestra cómo los sospechosos descendieron desde los techos e intentaron forzar el acceso principal de la propiedad hasta ingresar por la fuerza.
Dentro de la vivienda se encontraban la víctima, su pareja y el hijo de ambos, de apenas 4 años.
Los asaltantes encerraron a la mujer y al pequeño en una habitación mientras golpeaban al hombre y le exigían dinero. Los delincuentes utilizaron un martillo para atacar al dueño de casa, lo maniataron y lo obligaron a permanecer tirado en el piso mientras revisaban el inmueble en busca de dólares y objetos de valor. Finalmente, escaparon con dinero y pertenencias de la familia.
Producto de la agresión, el hombre sufrió heridas y fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica.
Tras el hecho, la mujer expresó su indignación en redes sociales y aseguró que era la segunda vez que su hijo atravesaba una situación similar. “Un bebé de 4 años pasando esto otra vez. No respetan nada. Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata”, escribió.
También contó que los delincuentes apuntaron con armas a ella y al niño mientras golpeaban al hombre para exigirle “dólares y oro”.
“Lo que más me duele es que mi hijo haya presenciado todo”, sostuvo.
Por el caso fueron detenidos dos adolescentes de 14 y 16 años, acusados de “robo agravado por el uso de arma bajo la modalidad entradera”.
Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Matanza, a cargo de Juan Pablo Pepe Volpicina.