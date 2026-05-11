Dramática entradera grabada: le dieron un martillazo delante de su hijo de 4 años

Producto de la agresión, el hombre sufrió heridas y fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica.

El dramático relato de la pareja de la víctima

Tras el hecho, la mujer expresó su indignación en redes sociales y aseguró que era la segunda vez que su hijo atravesaba una situación similar. “Un bebé de 4 años pasando esto otra vez. No respetan nada. Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata”, escribió.

También contó que los delincuentes apuntaron con armas a ella y al niño mientras golpeaban al hombre para exigirle “dólares y oro”.

“Lo que más me duele es que mi hijo haya presenciado todo”, sostuvo.

detenidos catan

Dos menores detenidos y dos prófugos

Por el caso fueron detenidos dos adolescentes de 14 y 16 años, acusados de “robo agravado por el uso de arma bajo la modalidad entradera”.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Matanza, a cargo de Juan Pablo Pepe Volpicina.