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Confirman el aumento para jubilados: cuánto se cobraría con bono y medio aguinaldo en junio

El Gobierno dará a conocer este jueves el nuevo aumento para jubilados y pensionados de ANSES tras publicarse la inflación de abril. Con bono y medio aguinaldo, ¿A cuánto se iría la jubilación mínima?

Confirman el aumento para jubilados: cuánto se cobraría con bono y medio aguinaldo en junio

Confirman el aumento para jubilados: cuánto se cobraría con bono y medio aguinaldo en junio

El Gobierno nacional ya tiene marcada una fecha clave para millones de jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este jueves 14 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer el dato de inflación de abril y, automáticamente, quedará definido el nuevo aumento que recibirán los haberes previsionales en junio de 2026.

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AUMENTO de ANSES

La expectativa es alta porque, además de la actualización mensual por movilidad, en junio también se pagará el medio aguinaldo, lo que representará un ingreso extra para quienes cobran jubilaciones y pensiones.

El dato de inflación que definirá el aumento

Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES se actualizan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

En mayo, los haberes previsionales recibieron una suba del 3,38%, llevando la jubilación mínima a $393.174,10 con el bono extraordinario de $70.000 incluido. Ahora, todas las miradas están puestas en la inflación de abril.

De acuerdo con estimaciones privadas, el IPC podría ubicarse entre el 2,7% y el 3%. Si esos números finalmente se confirman, la jubilación mínima de junio podría acercarse a los $404.000 incluyendo el bono.

Qué pasará con el bono de $70.000

Uno de los puntos que más preocupa a jubilados y pensionados es el bono extraordinario que paga el Gobierno nacional.

Hasta el momento, todo indica que el refuerzo de $70.000 continuará congelado, tal como ocurrió durante los últimos meses. Esto significa que el incremento real dependerá casi exclusivamente del porcentaje de inflación.

En caso de mantenerse el esquema actual, el haber mínimo quedaría compuesto por:

  • Jubilación con aumento por movilidad
  • Bono extraordinario de $70.000
  • Medio aguinaldo en junio
ANSES MILEI JUBILADOS
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Cuánto podrían cobrar los jubilados en junio

Con una inflación cercana al 3%, las estimaciones indican que los ingresos quedarían aproximadamente de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: cerca de $334.000 sin bono
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total mensual: alrededor de $404.000
  • Medio aguinaldo: cerca de $202.000

De esta manera, un jubilado que cobra la mínima podría superar los $600.000 durante junio contando haber, bono y aguinaldo.

El aumento también impactará en AUH y SUAF

La actualización no afectará solamente a jubilados y pensionados. También habrá aumentos en otras prestaciones de ANSES que se ajustan por inflación mes a mes.

Entre ellas aparecen:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
  • Asignación por Embarazo (AUE)
  • Pensiones No Contributivas

Por eso, el dato del IPC de abril será seguido de cerca por millones de beneficiarios en todo el país.

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