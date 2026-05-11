Confirman el aumento para jubilados: cuánto se cobraría con bono y medio aguinaldo en junio

De acuerdo con estimaciones privadas, el IPC podría ubicarse entre el 2,7% y el 3%. Si esos números finalmente se confirman, la jubilación mínima de junio podría acercarse a los $404.000 incluyendo el bono.

Qué pasará con el bono de $70.000

Uno de los puntos que más preocupa a jubilados y pensionados es el bono extraordinario que paga el Gobierno nacional.

Hasta el momento, todo indica que el refuerzo de $70.000 continuará congelado, tal como ocurrió durante los últimos meses. Esto significa que el incremento real dependerá casi exclusivamente del porcentaje de inflación.

En caso de mantenerse el esquema actual, el haber mínimo quedaría compuesto por:

Jubilación con aumento por movilidad

Bono extraordinario de $70.000

Medio aguinaldo en junio

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Cuánto podrían cobrar los jubilados en junio

Con una inflación cercana al 3%, las estimaciones indican que los ingresos quedarían aproximadamente de la siguiente manera:

Jubilación mínima: cerca de $334.000 sin bono

Bono extraordinario: $70.000

Total mensual: alrededor de $404.000

Medio aguinaldo: cerca de $202.000

De esta manera, un jubilado que cobra la mínima podría superar los $600.000 durante junio contando haber, bono y aguinaldo.

El aumento también impactará en AUH y SUAF

La actualización no afectará solamente a jubilados y pensionados. También habrá aumentos en otras prestaciones de ANSES que se ajustan por inflación mes a mes.

Entre ellas aparecen:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

Asignación por Embarazo (AUE)

Pensiones No Contributivas

Por eso, el dato del IPC de abril será seguido de cerca por millones de beneficiarios en todo el país.