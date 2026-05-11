Confirman el aumento para jubilados: cuánto se cobraría con bono y medio aguinaldo en junio

De acuerdo con estimaciones privadas, el IPC podría ubicarse entre el 2,7% y el 3%. Si esos números finalmente se confirman, la jubilación mínima de junio podría acercarse a los $404.000 incluyendo el bono.
Qué pasará con el bono de $70.000
Uno de los puntos que más preocupa a jubilados y pensionados es el bono extraordinario que paga el Gobierno nacional.
Hasta el momento, todo indica que el refuerzo de $70.000 continuará congelado, tal como ocurrió durante los últimos meses. Esto significa que el incremento real dependerá casi exclusivamente del porcentaje de inflación.
En caso de mantenerse el esquema actual, el haber mínimo quedaría compuesto por:
- Jubilación con aumento por movilidad
- Bono extraordinario de $70.000
- Medio aguinaldo en junio
ANSES MILEI JUBILADOS
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Cuánto podrían cobrar los jubilados en junio
Con una inflación cercana al 3%, las estimaciones indican que los ingresos quedarían aproximadamente de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: cerca de $334.000 sin bono
- Bono extraordinario: $70.000
- Total mensual: alrededor de $404.000
- Medio aguinaldo: cerca de $202.000
De esta manera, un jubilado que cobra la mínima podría superar los $600.000 durante junio contando haber, bono y aguinaldo.
El aumento también impactará en AUH y SUAF
La actualización no afectará solamente a jubilados y pensionados. También habrá aumentos en otras prestaciones de ANSES que se ajustan por inflación mes a mes.
Entre ellas aparecen:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
- Asignación por Embarazo (AUE)
- Pensiones No Contributivas
Por eso, el dato del IPC de abril será seguido de cerca por millones de beneficiarios en todo el país.