Intensa búsqueda de Analía Corte: qué se sabe de la mujer desaparecida

Los sectores donde se concentran los rastrillajes

Los trabajos se focalizan en zonas donde la mujer solía movilizarse, según indicaron familiares y allegados.

Entre los puntos clave de búsqueda aparecen sectores del kilómetro 12 de la avenida Bustillo y las inmediaciones del arroyo Casa de Piedra. También se realizan recorridos en áreas costeras y senderos de difícil acceso con participación de brigadas rurales y montadas.

Del operativo participan efectivos policiales de distintas divisiones, personal de investigación judicial, cuerpos especializados en canes, además de Prefectura Naval Argentina, bomberos, Protección Civil, integrantes del Club Andino y voluntarios.

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La denuncia por la desaparición fue presentada el viernes alrededor de las 14 y desde entonces se activó el protocolo de búsqueda.

En paralelo a los rastrillajes, los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en barrios y comercios entre los kilómetros 2 y 8 de avenida Bustillo.

Además, solicitaron información al sistema de transporte urbano para verificar posibles movimientos registrados con la tarjeta SUBE de Corte.

Qué dijo la familia de Analía Corte

Según personas cercanas a la familia, la mujer habría salido de su casa sin teléfono celular, sin documentación y con poco abrigo.

Gabriel Bondel, amigo de la familia, dialogó con el canal local El Seis TV y confirmó que Analía desapareció entre las 11 y las 12.30 del 8 de mayo cuando su marido Milton se fue de su casa en la zona del kilómetro 6, en Rancho Grande. Informó que la mujer se encontraba “mal” y que tenía un cuadro depresivo.

“Ella estaba emocionalmente mal y medicada. Por eso pudo haber entrado a algún terreno o lugar de la playa y que esté por ahí, esa es una teoría mía. Entre amigos y vecinos empezamos a buscarla. No es la primera vez que sucede. Hicimos la denuncia y la policía vino a colaborar”, señaló.

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“La última información que tenemos es que salió de su casa en el kilómetro 6 y que posiblemente bajó hasta Pioneros. Estamos buscando alguna cámara de vigilancia o alguien que la haya detectado porque en todas las cámaras que ayer averiguamos no se vio nada”, sumó.

La Comisaría 27° difundió las características físicas de la mujer para que la comunidad pueda distinguirla: contextura delgada; cabello negro con pocas canas, lacio y hasta los hombros; estatura aproximada de 1,65 metros; ojos castaños; tez trigueña blanca; y sin rasgos físicos distintivos. Por el momento no se conoce qué ropa usaba cuando desapareció.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono de la Comisaría 27 de Bariloche: 2944-442222.