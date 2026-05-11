Las impactantes fotos de Leandro Rud y su valiente mensaje en su lucha contra el cáncer: "Hay enfermedades..."

"Mucha gente me escribió , contándome de sus casos y familia. Les cuento yo pasé por 3 cáncer 4 y trato de levantarme todos los días, correr, caminar y nadar", indicó en conmovedor su posteo.

"Mis perros callejeros me ayudan mucho, también les digo que mientras uno pueda caminar y estar consciente hay que lucharla, por mi experiencia hay enfermedades peores. Por ejemplo ELA o ACV donde uno pierde la movilidad y a veces la conciencia", remarcó con mucha entereza.

leandro rud posteo lucha contra el cancer

"Gracias a mi equipo médico hoy estoy normal. Fueron días muy dificiles, luchala que la vida vale la pena y si estás bien de salud agradecele a Dios cada segundo", siguió Rud dirigiéndose a sus seguidores.

El empresario subió dos imágenes con una marcada inflamación en su rostro en el peor momento del cáncer y luego practicando natación basando su recuperación y bienestar anímico en la actividad física. "Nadando 5 grados agua fría poniendo mucha garra", expresó.

"Creo que soy feliz porque a través de estos mensajes mucha gente la va a luchar. Gracias a todos los que me escriben x IG y por privado", remarcó sobre el motivo en que contó su historia como mensaje de esperanza para aquellos que atraviesen una situación similar.

Y cerró destacando la importancia anímica que le da el amor de sus mascotas: "Solo les digo que si lo que cuento de mi cáncer sirve para que una sola persona la luche y no se quede tirada en la cama, objetivo cumplido. Si pueden a los que tienen cáncer adopten un perro callejero, ellos te curan emocionalmente".

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El esperanzador mensaje de Leandro Rud sobre su batalla contra el cáncer

En enero de 2025, desde su programa de medianoche por C5N, Leandro Rud comentaba cómo enfrentaba su lucha contra el cáncer y remaracaba con entereza que no había que temerle a esa palabra.

"Con el cáncer se puede vivir perfectamente, yo no hay cosa que no pueda hacer. Si tendría un tipo de diabetes, problemas cardíacos y un problema de colesterol por ahí estaría mucho peor y la gente no entiende", indicó el ex manager de modelos.

"De acá a tres años una de cada tres personas va a tener cáncer, ya está la estadística, no hay otra. Entonces no le tengas miedo a lo que viene y a lo que tenés que asumir", continuó.

"Vos vas al médico y te dicen tenés diabetes y te cagas de risa por ahí. Y si se te cronifica después te tienen que cortar una pierna, tenés una calidad de vida de mier.. Entonces son distintas enfermedades. Tenés muchas herramientas hoy para el cáncer y la podes luchar", explicaba el empresario.