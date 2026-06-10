Estreno en cines: Jacob Elordi brilla en "La guerra de los últimos", la nueva película de Ridley Scott

La trama sigue a Hig, un joven piloto que intenta construir una vida en medio de la devastación. A pesar de las dificultades, logró mantenerse con vida gracias a una rutina estricta y a la compañía de Bangley, un militar experimentado en técnicas de supervivencia.

Juntos establecieron un refugio que les permitió resistir las amenazas de un mundo hostil. Sin embargo, la tranquilidad relativa que consiguieron comienza a cambiar cuando una misteriosa transmisión de radio irrumpe en sus vidas.

Ese mensaje inesperado despierta en Hig una posibilidad que parecía perdida: la esperanza de que todavía existan otras personas, otros lugares y quizás una oportunidad para reconstruir algo más que la simple supervivencia. Impulsado por esa idea, el protagonista iniciará una búsqueda que lo llevará mucho más allá de los límites de seguridad que conocía hasta ese momento.

La Guerra de los Últimos 4 Foto: Gentileza Prensa.

El regreso de Ridley Scott a una gran película épica

A lo largo de su carrera, Ridley Scott construyó una reputación ligada a grandes historias visuales y universos complejos. Su nombre quedó asociado a producciones que marcaron generaciones dentro del cine (Gladiador, Alien: el octavo pasajero, Blade Runner).

Con La guerra de los últimos, el realizador vuelve a explorar conceptos que siempre estuvieron presentes en su filmografía: la resistencia humana, la incertidumbre frente a lo desconocido y la capacidad de encontrar esperanza incluso en los escenarios más adversos.

Más allá de la acción y de los peligros propios de un entorno postapocalíptico, la historia se centra en una pregunta fundamental: ¿qué significa seguir siendo humano cuando todo parece haberse derrumbado?

Ridley Scott

El elenco principal de "La guerra de los últimos"

Uno de los aspectos más destacados de la película es el elenco que acompaña la visión de Ridley Scott.

Jacob Elordi asume el papel principal de Hig, un personaje que deberá enfrentar desafíos físicos y emocionales mientras intenta encontrar respuestas en un mundo devastado.

La Guerra de los Últimos 5 Foto: Gentileza Prensa.

A su lado aparece Josh Brolin interpretando a Bangley, el veterano experto en supervivencia que se convirtió en una pieza clave dentro de la vida del protagonista.

La producción también cuenta con la participación de Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong y Guy Pearce, un grupo de actores reconocidos por su trayectoria y por la capacidad de aportar profundidad a personajes complejos.

La Guerra de los Últimos 3 Foto: Gentileza Prensa.

Cuándo se estrena "La guerra de los últimos" en los cines

Con un universo cargado de tensión, personajes complejos y una historia impulsada por la búsqueda de esperanza, La guerra de los últimos se prepara para convertirse en uno de los estrenos más comentados del año cuando llegue a los cines el próximo 27 de agosto.

La expectativa alrededor de La guerra de los últimos no solo está relacionada con la presencia de Ridley Scott detrás de cámaras. La película representa además una de las producciones más ambiciosas impulsadas por 20th Century Studios.

La combinación de una historia reconocida, un director prestigioso y un elenco repleto de figuras internacionales posicionó al proyecto entre los estrenos más esperados de la temporada. Por ese motivo, el lanzamiento se realizará exclusivamente en cines, apostando por el impacto visual y emocional que caracteriza a este tipo de producciones.

Tráiler oficial subtitulado de "La guerra de los últimos"