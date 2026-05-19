"The Mandalorian and Grogu" llega a los cines y es la nueva aventura del universo de Star Wars

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Favreau diseñó el film para que cualquier espectador pudiera entenderlo, incluso sin haber visto la serie de Disney+. La película presenta rápidamente a Din Djarin, el cazarrecompensas mandaloriano interpretado por Pedro Pascal, y también establece la relación paternal con Grogu, el personaje que el mundo todavía sigue llamando Baby Yoda. Ese vínculo se convierte en lo mejor de toda la película.

Grogu domina prácticamente cada escena en la que aparece. El pequeño personaje continúa despertando ternura instantánea y funciona como el gran alivio emocional de la historia. Incluso cuando el guion pierde fuerza, su presencia logra mantener el interés del público.

Jeremy Allen White y Sigourney Weaver amplían el universo

Uno de los grandes atractivos de The Mandalorian and Grogu es la incorporación de nuevos nombres importantes al universo Star Wars.

Rotta the Hutt

Jeremy Allen White presta su voz a Rotta the Hutt, hijo de Jabba, quien se convierte en una pieza central de la trama. El personaje aparece atrapado en un conflicto familiar mientras la Nueva República intenta utilizarlo como moneda de negociación política.

“Todos conocemos a Jabba. ¿Cómo es ser su hijo y cómo se le puede dar mayor profundidad a ese personaje?”, se preguntó el director, productor y coguionista Jon Favreau para explorar un tipo diferente de relación padre-hijo.

Por otro lado, Sigourney Weaver interpreta a la Coronel Ward, representante de la Nueva República. Su presencia aporta jerarquía inmediata al elenco, aunque el guion no le entrega demasiado material para desarrollar.

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"Ha pasado toda su vida luchando por la República, y peleando contra el Imperio y todo lo que representa. Y se toma su trabajo muy en serio”, contó Weaver.

El regreso al cine de Star Wars después de "El ascenso de Skywalker"

Lucasfilm necesitaba recuperar la confianza del público tras la recepción dividida de Star Wars: The Rise of Skywalker. En ese sentido, The Mandalorian and Grogu representa un paso adelante.

La película entiende mucho mejor el tono aventurero que los fans esperan de Star Wars. Favreau evita los excesos narrativos y apuesta por una historia más simple, enfocada en personajes queridos y aventuras clásicas.

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Por otra parte, queda la sensación permanente de que esta película mantiene la misma lógica de la serie, casi como si fuesen dos capítulos de una misma temporada.

Por qué vale la pena ver "The Mandalorian and Grogu"

Especialmente para quienes disfrutaron la serie original, la película ofrece entretenimiento sólido, acción constante y suficiente carisma como para mantener el interés. Además, visualmente representa uno de los productos más espectaculares de Lucasfilm.

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También deja claro que Star Wars busca una nueva gran película capaz de marcar a toda una generación y The Mandalorian and Grogu está muy cerca de lograrlo.

Cuándo se estrena "The Mandalorian and Grogu" en los cines

A seis años y medio del nacimiento de la dupla más icónica de la galaxia, el 21 de mayo aterriza en cines Star Wars: The Mandalorian and Grogu, la nueva película de Lucasfilm que lleva a la pantalla grande a los protagonistas de la serie original de Disney+, The Mandalorian.

Tráiler oficial subtitulado de "The Mandalorian and Grogu"