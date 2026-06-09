Qué ver en Disney+: "El Oso" estrena su última temporada y es la serie más esperada del año

Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en camino, los nuevos socios deberán unirse con el resto del equipo para lograr un último servicio, con la esperanza de finalmente obtener una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace “perfecto” a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas.

La serie también está protagonizada por Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con apariciones de Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis.

El Oso de FX fue creada por Christopher Storer, quien se desempeña como productor ejecutivo junto a Josh Senior, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube. Courtney Storer es productora culinaria. La serie es producida por FX Productions.

El Oso Disney 3

"El Oso", una de las series más premiadas y aclamadas de los últimos años

Desde su estreno, El Oso logró convertirse en un fenómeno cultural. La producción destacó por ofrecer una mirada intensa y realista sobre el mundo de la gastronomía profesional, un universo donde la presión, la creatividad y el sacrificio conviven permanentemente.

La crítica especializada elogió de manera constante el trabajo de sus guionistas, las actuaciones y la capacidad de la serie para construir personajes complejos y profundamente humanos. Ese reconocimiento también se trasladó a las principales ceremonias de premios.

A lo largo de sus temporadas, la ficción acumuló múltiples galardones y consolidó su posición como una de las producciones más influyentes de los últimos tiempos.

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El anuncio de la temporada final marca, por lo tanto, el cierre de una etapa muy importante para FX y para millones de espectadores alrededor del mundo.

Cuándo y dónde ver la temporada final de "El Oso"

Disney+ confirmó que la quinta y última temporada estará disponible a partir del 25 de junio. Todos los episodios llegarán simultáneamente a la plataforma, permitiendo que los espectadores puedan disfrutar la historia completa desde el primer día.

La estrategia responde a una tendencia cada vez más frecuente entre los servicios de streaming, que buscan ofrecer experiencias de visualización más flexibles para sus audiencias. Con ocho episodios disponibles desde el lanzamiento, los seguidores tendrán la posibilidad de acompañar el desenlace de la historia a su propio ritmo.

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La expectativa es alta y todo indica que el cierre de El Oso se convertirá en uno de los eventos televisivos más comentados del año.

Mientras tanto, el nuevo tráiler ya comenzó a generar conversaciones entre los fanáticos, que intentan descubrir cómo terminará la historia del restaurante y cuál será el destino definitivo de cada uno de sus protagonistas.

Tráiler subtítulado de "El Oso" en Disney+