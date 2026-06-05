Guillermo Francella arrasa con el estreno de "Playa de lobos", su nueva película en Disney+

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De qué trata "Playa de lobos" en Disney+

La trama presenta a Manu, un trabajador de un "chiringuito" de playa que intenta terminar su jornada como cualquier otro día. Sin embargo, una situación aparentemente sencilla se convierte en el detonante de una historia cargada de incertidumbre.

Todo comienza cuando aparece Klaus, un turista que se resiste a abandonar la última "tumbona" que queda por recoger. Aparentemente parece solo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse.

Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser. La tensión va subiendo entre ellos, hasta que Klaus le hace a Manu una desconcertante y perturbadora propuesta.

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Guillermo Francella y Dani Rovira protagonizan "Playa de lobos"

El elenco principal está compuesto por Guillermo Francella y Dani Rovira, con la colaboración especial de Antonia San Juan.

Escrita y dirigida por Javier Veiga, el film tiene a Pablo E. Bossi, Cabe Bossi, Pol Bossi, Maximiliano Lasansky, Marta Hazas, Sara Fernández-Velasco, José Velasco y Javier Veiga como productores.

La película cuenta con la dirección de fotografía de Javier Salmones, montaje de Jani Madriñelo (AMAE), música original de Alfred Tapscott, dirección de producción de Javi Lopa, y dirección de arte de Juan Carlos Bilbao.

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Por qué "Playa de lobos" es el gran estreno de Disney+

Desde este momento, quienes cuenten con una suscripción activa a Disney+ ya pueden disfrutar de Playa de lobos, la comedia de suspenso protagonizada por Guillermo Francella junto a Dani Rovira.

La llegada de esta película a la plataforma de streaming representa una nueva incorporación al segmento de producciones en español disponibles para los usuarios del servicio.

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Cómo son las nuevas suscripciones de Disney+

Entre el 29 de mayo y el 17 de junio de 2026, las nuevas suscripciones de Disney+ podrán ingresar a www.disneyplus.com y acceder a una oferta por un tiempo limitado de dos meses, que les permitirá suscribirse a Disney+ Premium por $11999/mes final y a Disney+ Estándar por $11999/mes final. Luego de los dos meses, la suscripción a Disney+ se renovará de forma automática al precio mensual vigente en ese momento hasta su cancelación. La suscripción se podrá cancelar dentro del periodo de vigencia de la promoción.

Los controles parentales de Disney+ garantizan que la plataforma sea una experiencia de streaming adecuada para todos los miembros de la familia. Los suscriptores pueden crear perfiles protegidos por un PIN y establecer, para determinados perfiles, límites de acceso basados en la clasificación del contenido.

En América Latina, Disney+ es el servicio de streaming que brinda acceso a la más amplia propuesta en streaming con entretenimiento para todas las edades, incluyendo películas, series, eventos en vivo y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Hulu.

Tráiler oficial de "Playa de lobos" en Disney+