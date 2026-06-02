Bizarrap llega a "Toy Story 5": cómo será su personaje en la nueva película de Disney y Pixar

Cómo será el personaje de Bizarrap en "Toy Story 5"

Tras el reciente anuncio de que Benito Antonio Martínez Ocasio (conocido artísticamente como Bad Bunny) tiene un cameo de voz en español del nuevo personaje Pizza con Anteojos para Latinoamérica y España, Toy Story 5 suma a Bizarrap a su elenco de voces, el artista de trayectoria internacional que redefinió el rol del productor a través de sus virales BIZARRAP MUSIC SESSIONS.

Bizarrap (BZRP), productor y artista argentino que se ubica entre los más escuchados del mundo, ganador de 4 Premios Latin Grammy y 4 Récords Guinness, cuenta con un cameo de voz como Santa de Jardín en la versión en español para Latinoamérica y España, un miembro ecléctico y ferozmente protector de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero.

La participación de Bizarrap y Bad Bunny son especialmente emocionantes porque sus personajes comparten una escena juntos en un encuentro sorprendente e imperdible.

BIZARRAP TOY STORY 3 Foto: Gentileza Disney y Pixar.

De qué trata "Toy Story 5", la nueva película de Disney y Pixar

Los juguetes están de regreso en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El propósito de jugar de Woody (voz en inglés de Tom Hanks), Buzz Lightyear (voz en inglés de Tim Allen), Jessie (voz en inglés de Joan Cusack) y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad (con la voz en inglés de Greta Lee), una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie. ¿Volverá el juego a ser como antes?

Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia® Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins y escrita por Stanton y Harris. La película cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar® Randy Newman, quien regresa para musicalizar su quinta película de Toy Story. Toy Story 5 se estrena exclusivamente en cines el 17 de junio de 2026.

BIZARRAP TOY STORY 4 Foto: Gentileza Disney y Pixar.

Migue Granados se suma a "Toy Story 5"

Migue Granados prestará su voz a Dr. Locuaz, un juguete descrito como temeroso de la tecnología. El propio conductor contó detalles sobre su experiencia y dejó en claro la emoción que sintió al convertirse en parte de una de las franquicias más exitosas de Pixar.

"Es un personaje muy eufórico, ¡y que habla con Woody! Es una participación hermosa", expresó Migue durante la grabación.

Durante Toy Story: el viaje, un especial de "Soñé que Volaba", el reconocido programa de streaming de Olga, grabado desde Pixar Animation Studios, Migue participó de una sesión de doblaje guiado por un especialista del estudio, y se puso a prueba en una experiencia que lo acercó a cumplir su sueño.

Migue Granados Toy Story 5 Foto: Gentileza Disney y Pixar.

Cuándo se estrena "Toy Story 5" en los cines

Con la incorporación de Bizarrap y Bad Bunny, Disney y Pixar reforzaron la expectativa alrededor de uno de los lanzamientos más importantes de 2026.

La película llegará exclusivamente a los cines el próximo 17 de junio y buscará continuar el legado de una franquicia que revolucionó la historia de la animación.

Mientras los fanáticos esperan descubrir qué ocurrirá con Woody, Buzz y sus amigos, las participaciones especiales de dos gigantes de la música en español agregan un ingrediente extra a una producción que ya despertó enorme interés en todo el mundo.

Tráiler oficial de "Toy Story 5" subtitulado