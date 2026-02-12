Alarma por Messi: Inter Miami confirmó la lesión que lo dejó fuera de un amistoso y preocupa a la Selección

Qué lesión tiene Lionel Messi y qué partidos podría perders

Aunque Inter Miami no dio una fecha exacta para su retorno, todo indica que el rosarino se perdería el debut en la MLS frente a Los Angeles FC, previsto para el 21 de febrero. La idea del club sería que reaparezca en el amistoso contra Independiente del Valle, que finalmente fue reprogramado para el 26 de febrero en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, Puerto Rico.

La ausencia de Messi obligó a modificar la agenda del equipo y también generó preocupación en la Selección argentina, que sigue de cerca la evolución de su capitán.

Qué dijo Messi tras conocerse su lesión

Luego de confirmarse la dolencia y la suspensión del amistoso, el propio Messi les envió un mensaje a los hinchas de Puerto Rico para explicar la situación. “Hola a todos, quería mandar este mensaje a la gente de Puerto Rico, tanto a la gente que iba a ir al entrenamiento como al partido. La verdad que el último partido en Ecuador terminé con una molestia, por eso salí antes de terminar”, explicó.

El rosarino también hizo referencia a la decisión de reprogramar el encuentro: “Junto a la gente de la organización, la del club, se decidió suspender este partido”.

Por último, expresó su deseo de poder disputar el amistoso en otra fecha y agradeció el apoyo del público. “Espero que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos pronto. Mandarles un cariño muy grande a todos ustedes, agradecerles por el cariño, porque sé que estaban todas las entradas vendidas. Esperemos que lo podamos hacer más adelante”, cerró.