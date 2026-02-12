En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Inter Miami
PREOCUPACIÓN

Alarma por Messi: Inter Miami confirmó la lesión que lo dejó fuera de un amistoso y preocupa a la Selección

Inter Miami informó que el capitán argentino, Lionel Messi, sufrió una lesión que lo alejará de las canchas y obligó a reprogramar el amistoso en Puerto Rico. Además, hay preocupación en la Selección Argentina.

Alarma por Messi: Inter Miami confirmó la lesión que lo dejó fuera de un amistoso y preocupa a la Selección

Lionel Messi encendió las alarmas en la Selección Argentina luego de que Inter Miami confirmara que el rosarino sufrió una lesión muscular. El club estadounidense publicó el parte médico oficial en el que detalló la dolencia del capitán, que no se presentó al entrenamiento de este miércoles en la previa del amistoso ante Independiente del Valle, programado inicialmente para el viernes 13 de febrero en Puerto Rico.

Según informó la institución, el futbolista padece una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo. La molestia se originó durante el encuentro frente a Barcelona SC en Ecuador y, de acuerdo al comunicado, persiste desde entonces.

“Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces”, detalló Inter Miami en el parte médico.

El club agregó que el capitán argentino fue sometido a estudios adicionales para confirmar el diagnóstico y que su regreso será progresivo. “El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico. Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días”, completó el comunicado.

Qué lesión tiene Lionel Messi y qué partidos podría perders

Aunque Inter Miami no dio una fecha exacta para su retorno, todo indica que el rosarino se perdería el debut en la MLS frente a Los Angeles FC, previsto para el 21 de febrero. La idea del club sería que reaparezca en el amistoso contra Independiente del Valle, que finalmente fue reprogramado para el 26 de febrero en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, Puerto Rico.

La ausencia de Messi obligó a modificar la agenda del equipo y también generó preocupación en la Selección argentina, que sigue de cerca la evolución de su capitán.

Qué dijo Messi tras conocerse su lesión

Luego de confirmarse la dolencia y la suspensión del amistoso, el propio Messi les envió un mensaje a los hinchas de Puerto Rico para explicar la situación. “Hola a todos, quería mandar este mensaje a la gente de Puerto Rico, tanto a la gente que iba a ir al entrenamiento como al partido. La verdad que el último partido en Ecuador terminé con una molestia, por eso salí antes de terminar”, explicó.

El rosarino también hizo referencia a la decisión de reprogramar el encuentro: “Junto a la gente de la organización, la del club, se decidió suspender este partido”.

Por último, expresó su deseo de poder disputar el amistoso en otra fecha y agradeció el apoyo del público. “Espero que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos pronto. Mandarles un cariño muy grande a todos ustedes, agradecerles por el cariño, porque sé que estaban todas las entradas vendidas. Esperemos que lo podamos hacer más adelante”, cerró.

