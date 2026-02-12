En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Messi
A UN MES DE LA FINALISSIMA

Preocupación en la Selección Argentina por la lesión de Messi: cuántos partidos se perderá

El capitán argentino sufrió una lesión durante la gira de Inter Miami por Sudamérica y deberá afrontar un período de inactividad para recuperarse.

Lionel Messi estará fuera de las canchas al menos tres semanas tras sufrir un desgarro durante la última gira de Inter Miami por Sudamérica. La lesión se produjo en el amistoso del sábado frente a Atlético Nacional, según confirmó el parte médico publicado por el club estadounidense en su sitio oficial.

Mundial 2026: el Gobierno anunció que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección argentina
image

La noticia impacta tanto en el equipo que dirige Javier Mascherano como en la Selección Argentina, que en poco más de un mes disputará la Finalissima ante España.

Cuánto tiempo estará afuera Messi y qué partidos se perderá

De acuerdo con los plazos estimados para este tipo de lesión muscular, el capitán argentino tendrá alrededor de tres semanas de recuperación. En ese contexto, se perdería el debut de Inter Miami en la temporada 2026 de la MLS frente a Los Angeles FC, programado para el 21 de febrero en California.

Además, el club anunció la postergación del amistoso que debía jugar este viernes ante Independiente del Valle en Puerto Rico. El encuentro fue reprogramado para el jueves 26 de febrero, fecha en la que en Inter Miami confían en poder contar con el “10”, aunque su presencia todavía no está confirmada debido a los tiempos de rehabilitación.

En caso de no llegar en condiciones a ese compromiso, Messi podría reaparecer el 1 de marzo en el Clásico del Sol ante Orlando City.

Cómo impacta la lesión en la Selección Argentina y la Finalissima

La preocupación también se instaló en el entorno de la Selección Argentina. El 27 de marzo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a España en la Finalissima, que se jugará a las 15 (hora argentina) en el estadio Lusail.

Si se cumplen los plazos de recuperación, Messi volvería a estar en plenitud física durante la primera semana de marzo. Eso le dejaría pocas semanas para retomar ritmo competitivo antes de viajar a Qatar junto al plantel albiceleste.

Pese a la inquietud inicial, todo indica que el capitán estará a disposición para ese compromiso decisivo. La Finalissima marcará un nuevo desafío para el equipo argentino, que intentará defender el título obtenido en 2022 en Wembley frente a Italia.

Mientras tanto, el foco está puesto en la evolución del rosarino y en su proceso de recuperación. Inter Miami seguirá de cerca su rehabilitación con el objetivo de tenerlo nuevamente en el campo lo antes posible, sin arriesgar su estado físico en una temporada que recién comienza.

