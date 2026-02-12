Preocupación en la Selección Argentina por la lesión de Messi: cuántos partidos se perderá

En caso de no llegar en condiciones a ese compromiso, Messi podría reaparecer el 1 de marzo en el Clásico del Sol ante Orlando City.

Cómo impacta la lesión en la Selección Argentina y la Finalissima

La preocupación también se instaló en el entorno de la Selección Argentina. El 27 de marzo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a España en la Finalissima, que se jugará a las 15 (hora argentina) en el estadio Lusail.

Si se cumplen los plazos de recuperación, Messi volvería a estar en plenitud física durante la primera semana de marzo. Eso le dejaría pocas semanas para retomar ritmo competitivo antes de viajar a Qatar junto al plantel albiceleste.

Pese a la inquietud inicial, todo indica que el capitán estará a disposición para ese compromiso decisivo. La Finalissima marcará un nuevo desafío para el equipo argentino, que intentará defender el título obtenido en 2022 en Wembley frente a Italia.

Mientras tanto, el foco está puesto en la evolución del rosarino y en su proceso de recuperación. Inter Miami seguirá de cerca su rehabilitación con el objetivo de tenerlo nuevamente en el campo lo antes posible, sin arriesgar su estado físico en una temporada que recién comienza.