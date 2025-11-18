Feriado largo de noviembre 2025: cómo se pagará cada jornada

El calendario oficial del Gobierno nacional confirmó que el feriado del jueves 20 de noviembre de 2025, en el que se celebra el Día de la Soberanía Nacional, se trasladará al próximo lunes 24.
El próximo feriado de noviembre en Argentina corresponde al Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado.
El próximo feriado de noviembre en Argentina corresponde al Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado.
En la misma línea, el viernes 21 también fue declarado día no laborable con fines turísticos, por lo que para gran parte de la población se conformará un fin de semana largo de tres o hasta cuatro días, según la actividad de cada sector.
En el caso del 21 de noviembre, la jornada operará como día no laborable, una categoría que busca facilitar el movimiento turístico y ofrecer un descanso extendido antes del cierre del año. Ese día no habrá atención en organismos públicos, bancos y escuelas, mientras que en el sector privado será cada empleador quien determine si otorga o no la jornada libre. Para quienes trabajen, la normativa establece que el salario se abonará de manera habitual, dado que no contempla recargos ni pago doble.
En cambio, el lunes 24 será feriado nacional. La Ley de Contrato de Trabajo establece un descanso obligatorio. Si un trabajador es convocado, corresponde el pago de doble remuneración.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas argentinas resistieron el avance de una flota anglo-francesa que intentaba navegar los ríos interiores sin autorización. Aunque el episodio terminó con una derrota militar, quedó como un símbolo de la defensa del territorio y de la afirmación de la autodeterminación nacional. La fecha fue incorporada al calendario oficial en 1974, mediante la Ley 20.770.
Tras este fin de semana largo, el calendario de 2025 ya no contará con más fines de semana extendidos, aunque sí mantendrá dos feriados aislados:
• Lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).
• Jueves 25 de diciembre (Navidad).