Feriado largo de noviembre 2025: cómo se pagará cada jornada

Feriado de noviembre: por qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional

Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas argentinas resistieron el avance de una flota anglo-francesa que intentaba navegar los ríos interiores sin autorización. Aunque el episodio terminó con una derrota militar, quedó como un símbolo de la defensa del territorio y de la afirmación de la autodeterminación nacional. La fecha fue incorporada al calendario oficial en 1974, mediante la Ley 20.770.

Tras este fin de semana largo, el calendario de 2025 ya no contará con más fines de semana extendidos, aunque sí mantendrá dos feriados aislados:

• Lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

• Jueves 25 de diciembre (Navidad).