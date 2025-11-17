La escena más macabra del caso Báez Sosa: cómo fue el momento en el que el rugbier chupó la sangre de Fernando

image

Esa madrugada, mientras Fernando agonizaba en la vereda, el grupo no solo escapó: también empezó a borrar, ocultar, esconder, moviéndose con una precisión que hoy sigue causando escalofríos. El gesto de chuparse los nudillos impregnados de sangre evidenció algo más que un intento por no ser descubierto. Expuso una manera de actuar que estremeció incluso a los investigadores: una violencia que no se apagaba con el golpe final, sino que continuaba en pequeños detalles capaces de helar la sangre de cualquier persona.

Los mensajes de WhatsApp hicieron el resto. La secuencia quedó grabada para siempre, sin posibilidad de ser editada, maquillada ni olvidada. Hoy, con el estreno del documental y las imágenes viralizadas una vez más, el país vuelve a preguntarse cómo, en menos de un minuto, un instante tan breve pudo sintetizar tanto horror.