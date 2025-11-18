Mario Pergolini deschavó una polémica actitud de la China Suárez y Mauro Icardi en camarines: "Nos dimos cuenta"

Y fue Yanina Latorre desde El Observador que la actriz y el futbolista quitaron los retratos que habían con su cara y la de Martín Cirio y dio su picante opinión sobre esa polémica acción.

"Lo contó Pergolini, no lo estoy inventando, está el audio aparte. Cuando entraron al camarín después de que se fue la China, la foto mía y la de Martín Cirio la habían sacado y la habían tirado. Después la volvieron a colocar, no la querían ver en la pared", comenzó la conductora.

"¿Se puede ser tan pelo.... e inseguro? Es grave, están muy pendientes. A Cirio también lo odia porque es la que la bautizó Tatiana. Yo me siento elevadísima. Que una chica para maquillarse tenega la necesidad de sacar dos cuadros de la pared para no vernos las caras a Martín Cirio y a mí", continuó.

Y remarcó qué hicieron la China y Mauro con esos dos cuadros en particular: "Estaban puestos abajo de un escritorio, no los rompieron ni los tiraron, después los volvieron a colocar. ¿No te parece una boludez? Es muy insegura, está muy pendiente".

"Me dio mucha gracia cuando lo contó Pergolini en su programa de radio, en el grupo de producción de SQP lo pasaron, no tenía idea. Amo que Pergolini dijo: ‘tengo un chisme’. Lo amo", cerró entre risas Yanina Latorre sobre lo que contó Pergolini de la China Suárez y Mauro Icardi.

Embed

Qué condición le puso Mauro Icardi a la China Suárez al inicio de la relación sobre su trabajo

Al hablar de la serie Hija del fuego, la venganza de la bastarda que se estrena el 19 de este mes, la China Suárez adelantó en el programa Otro día perdido (El Trece).

“Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó la actriz con ironía ante la atenta mirada y risas de Mauro Icardi.

Ahí el futbolista intervino y dejó en claro que no comparte del todo la idea de que su novia participe en escenas de semejante intensidad. “En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, confesó.

Pero la China Suárez defendió su profesión: “Bueno, pero ya me conoce y ya me conoció así. No es que hice muchos infantiles. En general, siempre estoy en bolas”.

“Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, explicó firme Mauro Icardi sobre su planteo inicial del vínculo sentimental.