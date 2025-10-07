Feriado del 12 de octubre: ¿se paga doble por trabajar el viernes o domingo?

Con esta medida, millones de trabajadores podrán disfrutar de un descanso extendido de tres días, mientras que el sector turístico y de servicios espera una mayor afluencia de visitantes aprovechando el fin de semana largo.

El calendario de feriados de 2025 incluye otras fechas importantes: entre los inamovibles se encuentran el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) y el 25 de diciembre (Navidad). Entre los feriados con fecha modificada este año se encuentran el 10 de octubre y el 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), lo que permitirá un descanso de cuatro días consecutivos, del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.