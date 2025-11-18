Joaquín Furriel arrasa en Netflix con este thriller y es la película argentina que rompe récords.

La narrativa se centra en un complejo caso de homicidio. La protagonista es Manuela "Pipa" Pelari (interpretada por Luisana Lopilato), una joven policía novata que se une a la división de homicidios. Su mentor y compañero de investigación es el controvertido inspector Francisco Juánez (Joaquín Furriel).

El caso central que deben abordar es el crimen de Gloriana Márquez (Delfina Chaves), una joven de tan solo 19 años que es hallada sin vida en su propia cama. Lo que complica y da el primer giro a la trama es que la principal sospechosa del asesinato es la mejor amiga de la víctima.

El elenco de "La corazonada" con Joaquín Furriel

Luisana Lopilato

Joaquín Furriel

Rafael Ferro

Maite Lanata

Juan Manuel Guilera

Abel Ayala

Sebastián Mogordoy

Delfina Chaves

Marita Ballesteros

Miriam Odorico

La conexión entre "La corazonada" y "Perdida"

Uno de los detalles más importantes para los fans del género y la obra de Florencia Etcheves es que La corazonada no es el inicio de la historia de Manuela Pelari, sino su precuela. La película narra los orígenes de la detective, mostrando sus primeros pasos como policía novata.

El film anterior cronológicamente es Perdida (2018), otro thriller policial también protagonizado por Luisana Lopilato como Pipa. En Perdida, la detective, ya más experimentada, reabre el caso de la desaparición de su mejor amiga de la infancia, Cornelia, un suceso ocurrido 14 años atrás en la Patagonia. Esa trama se centraba en una búsqueda obsesiva de la verdad que la enfrentaba a una compleja red de trata de personas.

Por qué ver la película "La corazonada" en Netflix

Las críticas que recibió La corazonada fueron variadas en el momento de su estreno, lo cual es habitual en el género del policial. Algunos especialistas la encontraron entretenida pero la calificaron como predecible. No obstante, hubo un consenso general en elogiar su factura técnica y la calidad visual del producto.

En cuanto a las actuaciones, la labor de Joaquín Furriel fue particularmente elogiada, a pesar de que algunos señalaron que su personaje, el inspector Juánez, carecía de suficientes matices. El propio actor reconoció el desafío de interpretar su papel: “Le puse tanta energía a las escenas con lenguaje específico de forense que en las que tenía dos textos simples me los olvidaba”, confesó en su momento.

Por otro lado, la actuación de Luisana Lopilato fue calificada por algunos como correcta, aunque no memorable. A pesar de estas observaciones, la combinación de una buena producción, una historia de misterio sólida y el arrastre de sus estrellas argentinas le permitió a La corazonada convertirse en un indiscutible fenómeno de visualización en la plataforma de streaming.

Tráiler de "La corazonada" en Netflix