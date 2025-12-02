Feriados 2026 en Argentina: cuántos fines de semana XL habrá para descansar

El invierno llegará con una combinación de feriados inamovibles y trasladables. El 20 de junio (trasladable), que en 2026 caerá sábado, se recordará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, mientras que el jueves 9 de julio (inamovible), el Día de la Independencia.

Agosto también aportará una jornada central del calendario: el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que será el lunes 17 de agosto (trasladable), lo que permitirá otro fin de semana largo en plena segunda mitad del año.

Hacia la última parte del 2026 volverán los descansos XL. El primero será el 12 de octubre (trasladable), que caerá lunes, cuando se celebre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El otro llegará el viernes 20 de noviembre (trasladable), en el marco del Día de la Soberanía Nacional.

El año concluirá con dos de las fechas más tradicionales: el Día de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemorará el martes 8 de diciembre (inamovible), y la Navidad, que caerá viernes 25 de diciembre (inamovible), configurando un cierre de año con un nuevo fin de semana largo ideal para viajar, descansar o comenzar los preparativos de las fiestas.

Cómo se pagan los feriados trabajados

Aquellos que trabajen en los feriados obligatorios tendrán el día libre garantizado. En cambio, quienes deban cumplir tareas deben cobrar la jornada al doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744: su artículo 166 indica que el empleado que trabaja en un feriado debe recibir su remuneración normal más una cantidad igual, mientras que el artículo 168 detalla las condiciones para percibir ese adicional.